加州淘汰柴油卡車 司機、車隊反對
為了改變加州的經濟並結束柴油在貨物運輸中長達數十年的主導地位，空氣資源委員會日前一致批准了一項雄心勃勃、有爭議的授權，將大型貨櫃卡車和其他卡車轉型為零排放車輛。這項命令是世界上第一個禁止使用新柴油卡車，並要求改用零排放大型卡車、垃圾車、送貨卡車和其他中型和重型車輛的命令。
這些規定將極大地改變加州道路上行駛的商用卡車，影響約180萬輛卡車，其中包括郵政服務、聯邦快遞、UPS和亞馬遜運營的卡車。
「十年後，當我們回顧今天，我們可以說加州改變了世界」，空氣委員會成員克拉科夫（Giedon Krocov）說，他是洛杉磯的一名環境律師，加州在這方面做得對。
從2036年開始，加州將不再銷售新的化石燃料中型和重型卡車。 大型卡車運輸公司還必須在2042年之前轉換為電動或氫動力模式。理事會決定在兩年半後審查在截止日期前的進展和障礙。
此舉在加州宣布柴油機尾氣是一種危險的有毒污染物25年後，因為它含有40多種與癌症有關的化學物質。 根據加州早期的規定，柴油發動機幾十年來一直在變得更清潔，但它們仍然是空氣污染和溫室氣體的主要來源。
在4月27日長達七小時的理事會聽證會上，卡車司機、當地政府領導人和車隊運營商強烈反對新的時間表。
卡車運輸業的一位高管在接受 CalMatters網站 採訪時，預測經濟混亂和功能失調，並表示該授權很可能「以相當驚人的失敗」告終。 管理垃圾車車隊和其他車輛的市縣政府的地方官員告訴董事會，他們不可能在最後期限前完成任務。
代表生產柴油和汽油的石油公司的西部各州石油協會的維伯格（ Jim Verburg） 告訴理事會，如果許多企業不能遵守並被趕出加州，這措施將阻礙加州向零排放汽車邁進。
貨運公司表示，電動車型的成本是柴油卡車的兩倍多，充電需要數小時，無法行駛許多公司運輸貨物所需的範圍，而且全州範圍內缺乏足夠的充電站網絡。
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