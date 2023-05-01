加州淘汰柴油卡車 司機、車隊反對

加州計畫淘汰柴油動力卡車引發爭議。(Getty Images)

為了改變加州 的經濟並結束柴油在貨物運輸中長達數十年的主導地位，空氣資源委員會日前一致批准了一項雄心勃勃、有爭議的授權，將大型貨櫃卡車和其他卡車轉型為零排放車輛。這項命令是世界上第一個禁止使用新柴油卡車，並要求改用零排放大型卡車、垃圾車、送貨卡車和其他中型和重型車輛的命令。

這些規定將極大地改變加州道路上行駛的商用卡車，影響約180萬輛卡車，其中包括郵政服務、聯邦快遞、UPS和亞馬遜運營的卡車。

「十年後，當我們回顧今天，我們可以說加州改變了世界」，空氣委員會成員克拉科夫（Giedon Krocov）說，他是洛杉磯的一名環境律師，加州在這方面做得對。

從2036年開始，加州將不再銷售新的化石燃料中型和重型卡車。 大型卡車運輸公司還必須在2042年之前轉換為電動或氫動力模式。理事會決定在兩年半後審查在截止日期前的進展和障礙。

此舉在加州宣布柴油機尾氣是一種危險的有毒污染物25年後，因為它含有40多種與癌症 有關的化學物質。 根據加州早期的規定，柴油發動機幾十年來一直在變得更清潔，但它們仍然是空氣污染和溫室氣體的主要來源。

在4月27日長達七小時的理事會聽證會上，卡車司機、當地政府領導人和車隊運營商強烈反對新的時間表。

卡車運輸業的一位高管在接受 CalMatters網站 採訪時，預測經濟混亂和功能失調，並表示該授權很可能「以相當驚人的失敗」告終。 管理垃圾車車隊和其他車輛的市縣政府的地方官員告訴董事會，他們不可能在最後期限前完成任務。

代表生產柴油和汽油的石油 公司的西部各州石油協會的維伯格（ Jim Verburg） 告訴理事會，如果許多企業不能遵守並被趕出加州，這措施將阻礙加州向零排放汽車邁進。

貨運公司表示，電動車型的成本是柴油卡車的兩倍多，充電需要數小時，無法行駛許多公司運輸貨物所需的範圍，而且全州範圍內缺乏足夠的充電站網絡。