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加州電動車銷量創新高 占新車比逾21%

編譯廖宜怡／綜合報導
加州今年電動車銷售量創下新高，但Tesla不再獨占市場鰲頭。（Getty Images）
加州今年電動車銷售量創下新高，但Tesla不再獨占市場鰲頭。（Getty Images）

加州今年電動車銷售量創下新高，目前占加州新車市場銷售量的21%以上。

在過去兩年中，電動車在新車市場中所占的銷售比率成長了一倍多。根據加州能源委員會（California Energy Commission）公布的車輛登記數據，電動車2020年在加州新車市場中所占的比率不到8%。

為了逐步減少會危害人類健康和造成氣候變遷的有害氣體，加州實施嚴格的排氣法規，因此長期主導著美國的電動車市場，但目前仍只處於快速轉變的初步階段。由於一項法規要求，加州在2035年之前必須實現，銷售的絕大部分新車都要是零排放車輛，這將使清潔能源汽車在加州的銷量呈指數成長。

毫無疑問，Tesla現在是電動車市場的領導者，自2018年以來一直是最暢銷的電動車品牌。根據加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）的數據，Tesla的Model 3和Model Y目前是加州最暢銷的新車車款，銷量遠遠超過加州最受歡迎的三款汽油驅動車，豐田的RAV4、Camry和Corolla。

不過，Tesla在市場上的銷售比率近幾個月來有所下降，因為它在清潔能源汽車領域，面臨來自其他製造商激烈競爭，包括BMW、Chevy和Jeep。

加州擁有最多電動車的地區可能是舊金山灣區，尤其是矽谷富裕的獨棟屋社區。聖馬刁縣去年的人均電動車銷售量最高，每1000名居民中有21輛電動車，但電動車銷售比率最高的是聖他克拉拉縣，占當地新車銷售總數的34%。

十年前，電動車銷售量在加州新車市場上只占2%，銷售情況一直緩慢。直到2018年，Tesla推出Model 3後改變了遊戲規則。受益於一系列因素，包括油價高漲、電動車種類增加、政府對購買者的大力補貼等，加州電動車銷售量開始狂飆。

加州 電動車 Tesla

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