住房嚴重短缺 加州今年6法案推動

加州議會2023年提出眾多住房相關新法，增加更多住房，希望緩解加州住房壓力。（CBS）

受到加州 嚴重住房短缺和不斷增加無家可歸者問題的政治壓力，2023年州議會推動眾多住房相關新法，包括允許讓宗教組織在其多餘的土地上，迅速興建負擔得起住房，降低房東 每年可提高租金 上限等，今年才進行不到三個月，已經有六個法案正推動中。

洛杉磯時報報導整理了眾多針對住房的法案，首先是一、AB 68法案：由住房倡議者，加州YIMBY組織和大自然保護協會(The Nature Conservancy)聯手制定，旨在讓位於交通和就業中心發達的社區，更容易興建多戶住宅(multifamily housing)。

若地方政府可證明沒有更多可用空間，或他們必須向外擴展，以實現加州規定的住房目標，那麼他們可批准現有社區以外的計劃。最終目標是鼓勵在氣候風險最小，且基礎設施已存在的地方興建住房。YIMBY執行長布蘭琪(Melissa Breach)稱，該法案替住房危機和氣候危機提供解決方案。

加州建築業協會(California Building Industry Assn.)則稱AB 68是「房地產終極殺手」，加州商會表示將會大力遊說扼殺該法。

二、SB 4法案：允許非營利大學和教堂、清真寺和猶太教堂等宗教組織，在其土地上快速興建經濟適用房。

三、SB 423法案：將使2017年的一項法律永久化，允許開發商在未能實現加州規定住房目標的城市簡化他們的計劃。這兩項法案都包括工會級別的工資保證，與建築工人醫療保險與福利等。

四、SB 567法案：現行法律允許房東每年將租金提高5%，加上通膨，或最多增加10%，並允許在違反標準租約情況下驅逐租戶。由參議員杜拉左(Elena Durazo)擬議的SB 567法案，限制租金每年不超過5%，並將保護範圍擴大至獨立住宅、公寓和移動房屋租戶。

不過，加州公寓協會(California Apartment Assn.)反對該法。該協會還反對AB 12法案，該法將租戶押金限制為一個月租金。

五、AB 919法案：給予租客、當地公共機構和非營利組織在私人賣家將物業放上市場時，優先擁有購買出租物業或與賣家對價的機會。

還有一個是加州眾議員李天明(Alex Lee)提出的AB 309法案，增加加州社會住房選擇。社會住房模式有很多，大多是政府資助，由各收入水平的居民居住，通常對低收入人群來說更友善，且租戶對建築物的功能和管理方式有更大發言權。