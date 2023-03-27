我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

住房嚴重短缺 加州今年6法案推動

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州議會2023年提出眾多住房相關新法，增加更多住房，希望緩解加州住房壓力。（CBS）
加州議會2023年提出眾多住房相關新法，增加更多住房，希望緩解加州住房壓力。（CBS）

受到加州嚴重住房短缺和不斷增加無家可歸者問題的政治壓力，2023年州議會推動眾多住房相關新法，包括允許讓宗教組織在其多餘的土地上，迅速興建負擔得起住房，降低房東每年可提高租金上限等，今年才進行不到三個月，已經有六個法案正推動中。

洛杉磯時報報導整理了眾多針對住房的法案，首先是一、AB 68法案：由住房倡議者，加州YIMBY組織和大自然保護協會(The Nature Conservancy)聯手制定，旨在讓位於交通和就業中心發達的社區，更容易興建多戶住宅(multifamily housing)。

若地方政府可證明沒有更多可用空間，或他們必須向外擴展，以實現加州規定的住房目標，那麼他們可批准現有社區以外的計劃。最終目標是鼓勵在氣候風險最小，且基礎設施已存在的地方興建住房。YIMBY執行長布蘭琪(Melissa Breach)稱，該法案替住房危機和氣候危機提供解決方案。

加州建築業協會(California Building Industry Assn.)則稱AB 68是「房地產終極殺手」，加州商會表示將會大力遊說扼殺該法。

二、SB 4法案：允許非營利大學和教堂、清真寺和猶太教堂等宗教組織，在其土地上快速興建經濟適用房。

三、SB 423法案：將使2017年的一項法律永久化，允許開發商在未能實現加州規定住房目標的城市簡化他們的計劃。這兩項法案都包括工會級別的工資保證，與建築工人醫療保險與福利等。

四、SB 567法案：現行法律允許房東每年將租金提高5%，加上通膨，或最多增加10%，並允許在違反標準租約情況下驅逐租戶。由參議員杜拉左(Elena Durazo)擬議的SB 567法案，限制租金每年不超過5%，並將保護範圍擴大至獨立住宅、公寓和移動房屋租戶。

不過，加州公寓協會(California Apartment Assn.)反對該法。該協會還反對AB 12法案，該法將租戶押金限制為一個月租金。

五、AB 919法案：給予租客、當地公共機構和非營利組織在私人賣家將物業放上市場時，優先擁有購買出租物業或與賣家對價的機會。

還有一個是加州眾議員李天明(Alex Lee)提出的AB 309法案，增加加州社會住房選擇。社會住房模式有很多，大多是政府資助，由各收入水平的居民居住，通常對低收入人群來說更友善，且租戶對建築物的功能和管理方式有更大發言權。

加州 租金 房東

上一則

居民出走都會區 邊緣城市崛起

下一則

華人示警 近日超市扒手橫行 得手後立馬刷卡

延伸閱讀

法總理計劃會見在野和工會領袖 盼解年金改革危機

法總理計劃會見在野和工會領袖 盼解年金改革危機
封面故事／美國婦女月 始於加州一場活動

封面故事／美國婦女月 始於加州一場活動
風暴解渴 紐森縮減乾旱令 撤銷第二級缺水應急計畫

風暴解渴 紐森縮減乾旱令 撤銷第二級缺水應急計畫
南加亞裔女性民選官員 慶婦女歷史月

南加亞裔女性民選官員 慶婦女歷史月
加州放寬節水 沙加緬度仍有限制

加州放寬節水 沙加緬度仍有限制
華裔企業家林彤 任加州會計委員

華裔企業家林彤 任加州會計委員

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）

米其林新名單 加州南北6餐廳入選

2023-03-21 02:16
蒙地貝婁22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。氣象專家 表示，南加州地區極少有龍捲風，22日的天象非常奇特。（李若提供）

洛縣蒙地貝婁竟傳出龍捲風 2家華商倉庫屋頂瞬間剩半

2023-03-22 17:44

世界晚報╱牠又犯事！ 男子一開家門就慘遭攻擊

2023-03-20 21:44

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？