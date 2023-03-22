首創 議員推漸進式全民健保

加州民主黨籍議員改推漸進式「全民健保」。（本報系資料庫）

民主黨 人在單一付款健保 法案（single-payer health care act）上的進退維谷，導致民主黨籍州參議員威善高（Scott Wiener）推出另一項分級式單一付款健保制度，已有私人醫療保險、加州 健保Medi-Cal或沒有任何醫保者，將得到不同額度的公款補助。該案一旦成立，加州最慢在2024年6月1日前就得尋求聯邦同意，得以動用Medicaid與Medicare的資金補助全美第一套單一付款健保制度。

現為獨立聯邦參議員的桑德斯（Bernie Sanders）在參加總統大選時曾經主張「全民健保」的概念，許多民主黨基進派議員也同意他的看法，2017年甚至曾在加州議會通過單一付款健保制度，不過最後遭到眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）擱置。原本支持單一健保的州長紐森，當選後更在乎無證移民的醫療問題，眾議員卡拉（Ash Kalra）2022年提出的單一健保法案CalCare，也因為費用太高而撤案。

雖然卡拉2023年準備重振旗鼓，支持他的加州護理師協會（California Nurses Association）也將大舉造勢，不過作為更有可能獲得廣泛支持的法案，最後還是由參議員威善高提出。他強調，新冠疫情之後，每個加州人都迫切需要負擔得起的醫療服務，而他的法案就是可達成又時程明確的途徑。

威善高相對溫和的提案，只著眼於獲得聯邦經費支援，醫療人員全國工會（National Union of Healthcare Workers） 的主席Sal Rosselli 表態認同，且表明威善高的方法顯然從過去基進路線裡吸取到了經驗。因此Sal Rosselli直言，他認為威善高的提案一點爭議都沒有，州長、州府、參議會、眾議會，多數民選領袖都將支持。

不過，Sal Rosselli還是指出，醫療產業對此恐怕不會沒有意見。事實上，加州商會（California Chamber of Commerce）的確也表了態，「不論是不是分級付費，單一健保還是會花掉數以千億計的稅金，此一事實從未改變。」