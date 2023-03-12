川普「拒醫規則」 州檢察長力挺廢除

川普時代制定的醫療保險規則，規則允許任何個人或實體，從醫生到前台接待員，基於宗教或道德上的反對而拒絕提供醫療服務，甚至在緊急情況下也可如法炮製。圖為華埠的疫苗接種點。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，參加了一個由22個州組成的聯盟，支持一項擬議的聯邦規則，以保護所有個人獲得醫療保健的機會。該擬議規則廢除2019年川普 政府的一項「危險規則」的部分內容，規則允許任何個人或實體，從醫生到前台接待員，基於宗教或道德上的反對而拒絕提供醫療服務，甚至在緊急情況下也可如法炮製。川普政府的規則還試圖通過威脅取消聯邦資金來脅迫各州遵守。

2019年川普執掌白宮時代的規則，也被稱為「醫療保健拒絕規則」，允許幾乎所有在醫療保健領域工作的人，有能力廣泛拒絕提供基於宗教或道德信仰的護理。例如，如果一名救護車司機得知一名經歷宮外孕的病人正在尋求他們所反對的護理，司機可以拒絕運送病人，即使這樣做會危及病人生命。2019年的規則還威脅說，只要違反該規則，就會切斷各州數千億的基本聯邦醫療保健資金。邦塔的資料說，此舉實質上是逼迫依賴聯邦資金的州和地方政府遵守上述規則，違反憲法。

2019年醫療保健拒絕規則在全國範圍內的多起訴訟中被成功阻止，包括加州 。今年1月，拜登 政府宣布了一項新的擬議規則，試圖取消2019年規則的部分內容。

在一份公開評論信中，包括邦塔在內的22位州檢察長，表態支持新的擬議規則。信中說，通過撤銷2019年規則中最危險的部分，來保護弱勢群體，包括LGBTQ群體和尋求生殖護理的人。這些部分規則使他們受到歧視，並有可能加劇醫療保健中已經存在的不平等現象。新規則在保障個人醫療服務提供者的良心權利和保護病人獲得醫療保健之間，取得更好的平衡。糾正了2019年規則中多餘的、混亂的或在各州以及地方政府和醫療服務提供者提起的訴訟中被法院視為非法的部分；保護了聯邦對各州公共醫療和其他聯邦資助項目的數十億資金，這些項目提供了關鍵的健康、教育和勞動服務。

信中寫道，拜登政府的擬議規則，消除了2019年川普規則中存在的問題和非法部分，並更好地保障了病人，包括那些來自LGBTQ社區和尋求墮胎的人，不被拒絕獲得關鍵或拯救生命的醫療服務。