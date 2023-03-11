議員提案 擴大保障被解雇合同工

加州眾議員楊馳馬提案擴大保護被解雇勞工。（美聯社）

一般公司員工收到解聘通知已經是場惡夢了，對合同工 (contract employees) 而言更是雪上加霜，因為合同工無法得到「工人調整與再培訓通知法案」(the Worker Adjustment and Retraining Notification Act, WARN法案)的保障。為解決這種不公平員工待遇，代表舊金山州眾議員 楊馳馬 (Matt Haney) 推出AB 1356法案，擴大保護遭解聘員工。

WARN法案規定，大型公司如裁員人數超過50者，必須事先給予這些員工兩個月的通知，或者付這些解聘員工兩個月的薪資，然而合同工沒有得到WARN法案的保障。

州眾議員楊馳馬所提AB 1356法案針對合同工不公平待遇問題，作出以下調整：

•將WARN 法案對失業員工保障擴大到包括合同工在內。

•公司必須對解聘員工提前發出90天的通知，而非兩個月的通知。

•禁止公司要求解聘員工簽「保密協同」(NDA) ，以為取得WARN法案保障的條件。

楊馳馬指出，當WARN法案成立時，政府無法預測到目前許多公司大量聘僱合同工的情形，合同工與一般公司一樣，應當得到基本的保障。

加州 商會 (The California Chamber of Commerce) 政策政策倡導專員霍夫曼 (Ashley Hoffman) 表示，對此項保障勞工法，商會會員有些反應。她說，即使遭解聘合同工於不到90天時間就找到新工作，公司仍須給付這些失業合同工90天薪資，商會對AB 1356法案此項要求感到憂慮。

霍夫曼說，比起聯邦WARN法案，加州版的WARN法案原來就對公司員工較為優惠。如聯邦WARN法案只適用於100名員工以上的公司，而加州版卻將適用公司規模縮減到75名員工。現在AB 1356法案將加州與聯邦的規定拉距更遠。

特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 收購推特 (Twitter) 之後，裁除4400名合同工，當時推特共有5500名合同工。非牟利集團TechEquity Collaborative執行長布拉希 (Catherine Bracy)稱，這些合同工的工作與正式員工一樣，可是不像一般全職正式員工，他們領不到任何遣散費，也得不到任何WARN法案相關的保障。

眾議員楊馳馬稱，新法案將60天解聘通知延長為90天相當合適，因為加州生活費高，失業員工無法短期內找到新工作，此外，美國許多科技界員工持H-1B簽證 ，持這種簽證的員工一旦遭解聘，只有60天的時間找新工作，如面臨解聘的員工能有90天時間去找工作，他們的機會將改善許多。