加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均

加州水庫水位明顯上升，有些水庫目前水位已超過歷史平均。圖為奧洛維爾水庫冬季風暴前後水位的對比。（Getty Images）

加州 今年冬季豐沛的降雨讓因多年乾旱而乾涸的水庫水量大增，水位不斷上升。

自去年12月中旬以來，加州前八大水庫（總容量超過12億3348萬立方公尺）的水位穩步上升，其中奧洛維爾（Oroville）、唐佩德羅（Don Pedro）和麥克盧爾（McClure）三個水庫的水位已經超過每年此時的歷史平均，與一年前截然不同。

不過，並非每個水庫的水位都已超越歷史平均。根據加州水資源局（Department of Water Resources）3月1日公布的數據，加州第三大水庫曲尼特（Trinity）目前水位僅為歷史平均的48%，部分原因可能是水庫引水灌溉農田和作為發電之用，而八大水庫之一的貝律耶沙湖（Lake Berryessa）水位目前也只有歷史平均的83%。

位於灣區附近的蘇諾瑪湖水庫（Lake Sonoma）目前水位已超過歷史平均，去年只有歷史平均的62%。麥賽德縣（Merced County）152號公路附近的聖路易斯水庫（San Luis Reservoir）目前水位是歷史平均的95%，去年只有54%。聖路易斯水庫附近的洛斯巴諾斯水庫（Los Banos Reservoir）目前水位是歷史平均的120%。

加州水庫總蓄水量目前已增加到歷史平均的96%，高於去年12月的68%和今年1月的84%。

水庫的高水位是加州乾旱狀況正在改善的一個跡象。上周公布的最新乾旱監測報告表示，聯邦政府已確定加州一半以上的地區現在都己脫離乾旱，而三個月前全加州都處於乾旱狀態。

儘管如此，加州大部分地區現在仍被歸類為「異常乾燥」（abnormally dry）狀態，但已比一年多前87%的地區被歸類為「極端乾燥」（extreme drought）狀態要好得多。

前州長布朗（Jerry Brown）於2014年宣布加州進入乾旱緊急狀態 ，在此次緊急狀態結束後沒多久，加州再度遭遇乾旱危機。經歷兩年的嚴重乾旱後，州長紐森 （Gavin Newsom）於2021年宣布加州進入乾旱緊急狀態。