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私密景點╱全美排名前十海灘 南加有兩處

記者邵敏╱洛杉磯報導
拉荷雅灣（La Jolla Cove），以沙灘上的眾多海獅聞名。（記者邵敏╱攝影）
拉荷雅灣（La Jolla Cove），以沙灘上的眾多海獅聞名。（記者邵敏╱攝影）

南加連續的暴風雨天氣翻篇，人們終於迎來風和日麗，春假也馬上就要到來，未來幾周，數以百萬計的人將前往陽光明媚的地方度假。知名旅遊網站日前公佈全美最佳海灘，南加就有兩個名列前十。

旅遊網站Tripadvisor公佈2023年美國最佳海灘之獲獎名單，夏威夷擁有前十名中最多的海灘，南加地區也有兩個海灘名列其中，它們位於聖地牙哥（San Diego），分別是科羅納多海灘（Coronado Beach）和拉荷雅灣（La Jolla Cove）。

科羅納多海灘是度假放鬆的理想之地，海灘寬闊，沙質柔軟，植被茂密，波浪極佳，以其天然泳池、美麗的建築和眾多娛樂聞名，附近有許多酒店，酒吧，咖啡館和餐館。拉荷雅灣（La Jolla Cove），以沙灘上的眾多海獅聞名，這裡也是南加華人最愛去的旅遊之地，可以和海獅近距離接觸。根據 Tripadvisor 的說法，該獎項是最高認可，並且只頒發給好評最多的景點，這些景點在該網站的列表中排名前 1%。

排名第一的是夏威夷茂宜島（Maui）西側的卡阿納帕利海灘（ Ka’anapali Beach），這是一片三哩長的沙灘，兩旁是度假村和高端購物區。茂宜島的另一個海灘 Ho'okipa 海灘公園也名列其中，這是州立公園，被為衝浪者的聖地，擁有茂宜島海岸線上最好的海浪。

以下是全國排名前十的最佳海灘名單：卡阿納帕利海灘排名第一，西耶斯塔海灘排名第二， 喬州的Driftwood Beach排名第三，夏威夷的Hanalei Beach 排名第四，Ho'okipa 海灘公園排名第五。前十名的海灘還包括佛州的亨德森海灘州立公園、俄勒岡州的Cannon Beach、加州科羅納多海灘、緬因州的Ogunquit Beach、以及加州的拉荷雅灣。

科羅納多海灘是度假理想之地，附近有許多酒店和餐館。（記者邵敏╱攝影）
科羅納多海灘是度假理想之地，附近有許多酒店和餐館。（記者邵敏╱攝影）
拉荷雅灣（La Jolla Cove）排名全國前十最佳海灘。（記者邵敏／攝影）
拉荷雅灣（La Jolla Cove）排名全國前十最佳海灘。（記者邵敏／攝影）

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