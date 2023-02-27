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私密景點／沿著1號州道 來趟濱海之旅

編譯胡立宗／綜合報導
隆波克的街頭都是壁畫。（取自California Travel網站）
隆波克的街頭都是壁畫。（取自California Travel網站）

一號州道（State Highway 1）北起奧勒岡交界，南至美墨邊境，從Pelican State Beach到Tijuana Estuary，沿線有153個值得一探的景點，世界日報分三篇為讀者整理出優選景點，推薦您不妨一探，以下為聖塔瑪麗亞（Santa Maria）至聖地牙哥的景點。

瓜達路佩主要幹道Guadalupe Street。（取自Japan Town ...
瓜達路佩主要幹道Guadalupe Street。（取自Japan Town Atlas網站）

・瓜達路佩（Guadalupe）

聖塔瑪麗亞（Santa Maria）以西的Guadalupe-Nipomo Dunes因為經典電影而知名，位於其間的瓜達路佩是個時間凍結的小鎮，主幹道就叫Guadalupe Street，由南向北橫向總共12條街，沿路都是兩層樓高的土造洋房，一不留神彷彿就會與19世紀的牛仔擦肩而過。

・隆波克（Lompoc）

隆波克以藝術與花卉之都聞名，城鎮裡的建築似乎就是蓋來當畫布的，走到哪裡都可看到壁畫，而在城鎮外就是一排排整齊的花木，4月至9月之間還會隨著季節變換而更替景象。隆波克的Santa Rita Hill是聖塔芭芭拉縣最西的酒鄉，隆波克的Wine Ghetto有著數不清的品酒室。

・聖塔芭芭拉（Santa Barbara）

位在聖伊內斯山脈（Santa Ynez Mountains）與聖塔芭芭拉海峽（Santa Barbara Channel）之間的平地就是聖塔芭芭拉市的所在，整個城市充滿地中海與西班牙復興風格建築。市區的Funk Zone更是由工業區轉型成為美食、佳釀、咖啡與藝廊群聚的人文重鎮。Stearns Wharf與Santa Barbara Harbor除了能夠供人出海一行，還能讓人沿著岸邊騎自行車暢遊。聖塔芭芭拉北邊的三座知名海灘通稱為Santa Barbara Coast，分別是Gaviota State Beach、Refugio State Beach與El Capitan State Beach，各異的景色往往讓人流連。

・范杜拉（Ventura）

10萬人口的范杜拉，號稱是進入大洛杉磯地區前，最後一塊能夠呼吸到清新空氣的地方。海上則有海峽群島（Channel Islands）號稱是南加的加拉巴哥群島（Galapagos），物種之多樣媲美達文西發現物種演化秘密的加拉巴哥群島。

長堤（Long Beach）

長堤經過十年的改頭換面，如今已經獲得新生，街頭所見越來越多元，還能到碼頭一窺1936年建成的瑪麗皇后號（Queen Mary）。

・新港灘（Newport Beach）

新港灘彷彿就是橙縣的代表，輕鬆而慵懶，還有很多可以緩慢過活的去處，例如Lido Marina Village、Lido Island、Balboa Fun Zone等等，還可以租一台Duffy Electric Boat以時速5哩慢遊海港。

・安辛尼塔斯（Encinitas）

安辛尼塔斯也是聖地牙哥北部的綜合體，居民雖然超過10萬人，但是幾乎全部人都穿著拖鞋與短褲晃來晃去，要不是拿著魚叉捕魚，就是喝著康普茶配著海鮮捲餅吃。市區北邊的Leucadia面貌多元，南邊的Cardiff-by-the-Sea可說是海洋之都中的海洋之都，如果遊人想在海邊露營過一晚，35元就能搞定。

・聖地牙哥

由北往南的加州一號州道之旅，最後一站就在聖地牙哥。以前的聖地牙哥經常被當成縮小版的洛杉磯，但現今的聖地牙哥已經脫胎換骨，不再在乎外界眼光。La Jolla充滿魅力，North Park與South Park適合步行，Petco Park更是適合夜晚看球。聖地牙哥也是墨西哥料理的天堂，可以嘗到各種新鮮口味的墨式料理。

安辛尼塔斯的海灘。（取自sandiego.org網站）
安辛尼塔斯的海灘。（取自sandiego.org網站）

聖地牙哥 長堤 洛杉磯

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