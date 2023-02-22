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舞星槍案謎團 女老闆訴真相

記者楊青／蒙特利公園市報導
槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）
槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

震驚全美的蒙特利公園市舞星舞蹈藝術學校搶劫案發將近三周，11位遇難者陸續入土為安，但不少民眾至今對血案依然心存許多未解謎團，或有坊間的謠傳有待澄清。舞星舞蹈藝術學校掌門人梁卓（Maria）打破沉默，接受本報專訪，還原本次慘案背後的真實生態。

槍擊案發生三天後，越南法師在舞星舞社前舉行法會，為往生者超度。（讀者提供）
槍擊案發生三天後，越南法師在舞星舞社前舉行法會，為往生者超度。（讀者提供）

梁卓2017年獨資買下舞星，成為舞星獨資掌門人。她表示，發生在農曆大年除夕的槍擊慘案雖然已過去將近三個星期，但還是很多事情需要處理，也在按部就班進行當中。

梁卓表示，舞星之前的名稱為「Star Dance」，她獨資購買後更名為「Star Ballroom」，中文正式名稱為「舞星藝術舞蹈學院」，這個名稱從2017年獨資經營後一直沿用至今。她說，大家說起舞星，很多人都以為是傳統的交誼舞廳，其實它是一個舞蹈學校。她自從接手管理之後做了很多修整，門口增設接待台，疫情期間被迫停止營業，但在那段時間裡裡外外做了很多修繕和改造。

先後經營了32年的舞星（藝術舞蹈學院），曾是聖蓋博谷地區舞蹈藝術愛好者匯集中心。...
先後經營了32年的舞星（藝術舞蹈學院），曾是聖蓋博谷地區舞蹈藝術愛好者匯集中心。（舞星網站）

從小在廣州長大，梁卓自己也喜歡跳舞，而且跳得很棒的國際標準舞。她表示，獨資接手舞星後，主要是以舞蹈教學為主，每天早上9時開始私人和團體課程，每天至少有十堂課，上課通常上到晚上8點半9點左右，他們的臉書上都有每個月的舞蹈課程安排。她表示，舞星有35位團體課程的老師，加上私教老師，舞蹈老師總數多達50人，但通常私教老師因為太忙，並不教團體課程。很多老師都是俄羅斯和歐洲國標舞大賽獲獎選手，也有不少是美國國標舞高手，再加上面積8000多呎的舞廳和友好的氛圍，所以很多世界級的舞蹈老師來南加州找工作，都會慕名來舞星開團體課程找學生，然後逐漸帶領私人訓練和比賽。曾有行内人士表示，如果舞星的師資規模稱第二，全美恐怕沒人敢稱自己第一。

「這次在舞蹈學校發生槍擊案非常悲哀」，梁卓說，很多老師和學生和她的感覺一樣，舞星就像是自己的第二個家，大家相處都像家人一樣。据她所知，在美國歷史上從來沒有在一個舞蹈學校發生槍擊案，這是第一次。

槍擊 蒙特利公園市 加州

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