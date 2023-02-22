與馬名偉合照女生 和兇手沒關係

1月21日晚蒙特利公園舞星舞蹈藝術學院槍案發生後的第二天，坊間馬上傳出一張槍案的首位受害人、舞星經理馬名偉與五名舞者的合照，並傳言其中的一名女士為凶案的導火索，槍手正是因為嫉妒她與別人交往而開殺戒。梁卓表示，坊間傳言完全失真，照片上的舞者與槍手沒有關係。

梁卓解釋，照片上的女士都是舞星的學生，跟槍手沒有關係，之所以有那張照片，是因為1月15日農曆春節前舞星的學生和馬老師去參加南加州華人 僑社的一場春晚活動，所以一起到馬老師的錄音錄像室拍大合照。馬老師近年在管理舞星的日常業務的同時，自己開了一個錄音錄像工作室，幫一些喜歡藝術和表演的人製作音樂視頻等，跟男女糾葛和槍手都沒有關係。

舞星1991年開始以來歷經31年，最初是來自台灣的王艷始創，當時她一邊撫養兩個孩子一邊創業，相當不容易。王艷退休 後，包括梁卓在内的多位華人合股接手經營。2017年梁卓獨資盤下舞星，成為唯一東主。

「這場槍殺案不論對死難者、受傷人員和他們的家屬都是一場噩夢」，梁卓說，三周已經過去，她還在噩夢當中，對很多東西怕得要命，直到現在經過槍殺現場或拜見那些受害者的家人，自己兩腿都還發抖。對於舞星的未來，現在沒有計畫和打算。