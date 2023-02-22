與馬名偉合照女生 和兇手沒關係
1月21日晚蒙特利公園舞星舞蹈藝術學院槍案發生後的第二天，坊間馬上傳出一張槍案的首位受害人、舞星經理馬名偉與五名舞者的合照，並傳言其中的一名女士為凶案的導火索，槍手正是因為嫉妒她與別人交往而開殺戒。梁卓表示，坊間傳言完全失真，照片上的舞者與槍手沒有關係。
梁卓解釋，照片上的女士都是舞星的學生，跟槍手沒有關係，之所以有那張照片，是因為1月15日農曆春節前舞星的學生和馬老師去參加南加州華人僑社的一場春晚活動，所以一起到馬老師的錄音錄像室拍大合照。馬老師近年在管理舞星的日常業務的同時，自己開了一個錄音錄像工作室，幫一些喜歡藝術和表演的人製作音樂視頻等，跟男女糾葛和槍手都沒有關係。
舞星1991年開始以來歷經31年，最初是來自台灣的王艷始創，當時她一邊撫養兩個孩子一邊創業，相當不容易。王艷退休後，包括梁卓在内的多位華人合股接手經營。2017年梁卓獨資盤下舞星，成為唯一東主。
「這場槍殺案不論對死難者、受傷人員和他們的家屬都是一場噩夢」，梁卓說，三周已經過去，她還在噩夢當中，對很多東西怕得要命，直到現在經過槍殺現場或拜見那些受害者的家人，自己兩腿都還發抖。對於舞星的未來，現在沒有計畫和打算。
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