川普出招穩能源：美國要給航經波斯灣的船隻護航和上保險

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

世界新聞網王若馨／即時報導
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)昨日在Instagram發表長文，表示自己不後悔當年決定代表中國出賽，而非成長地美國。

谷愛凌因為代表中國參賽，卻拒絕說明是否擁有雙重國籍而長期引發爭議，外界質疑她因運動光環而在中國享有特權，也有人認為她被北京當作為中國政治體制「洗白」形象的樣板。

冬奧期間，有更多的保守派人士質疑她帶有投機心態，副總統范斯(JD Vance)也曾委婉表示，會希望一名在美國成長、受益於美國教育體系的人，會願意代表美國參賽。

在這篇貼文中，谷愛凌先談到自己從小就具有美國的女性賦權意識，接著說自己代表中國出賽，是因為她認為這樣能讓自己在世界舞台上「產生最大的正面影響」。

谷愛凌寫道：「我11歲時，首次就女性運動與教育法第九條(Title IX)發表演講。我談到自己是滑雪隊裡唯一的女孩，雖然我平日就讀女校，卻能在周末透過運動這種共同語言，與隊友成為最好的朋友。與此同時，我也深刻感受到女性代表性的不足，9歲時，每當我踏進地形公園，就覺得自己彷彿在代表所有女性。完成動作不只是為了技術進步，更是為了反駁所謂「像女孩一樣滑雪」這種帶有嘲諷意味的刻板印象。」

「我15歲時宣布決定代表中國出賽。當時我曾在美國隊待過一個賽季，也很幸運能親眼見到我的偶像們。我永遠感謝那個賽季，至今仍與美國隊保持密切關係。」

她接著談到代表中國出賽的原因：「自8歲起，我每年夏天都會到中國，參與為7歲到47歲學員設立的蹦床與旱地滑雪夏令營，因此我很清楚這個產業的規模仍然很小，我感覺自己幾乎認識這個圈子裡的每一個人。代表中國隊出賽，意味著有機會透過運動這種普世文化去鼓舞他人，並把自由式滑雪介紹給數以億計過去從未聽過這項運動的人，尤其是在北京2022年冬奧即將到來之際。」

谷愛凌說：「現在22歲的我可以回頭對12歲的自己說，如今的地形公園裡滿是小女孩，她們再也不會懷疑自己在這項運動中的位置。我也可以告訴15歲的自己，自那之後，在中國以及全世界，已有數百萬的女孩開始滑雪。很多人可能不會理解或相信，我是在這個年紀、基於自己的興趣與熱情，做出一個我認為能在世界舞台上產生最大正面影響的決定。三面金牌、六面獎牌之後，我可以很有信心地說，當年的夢想如今已成為真實。」

谷愛凌

