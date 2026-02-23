冬奧／徐夢桃的米蘭冬奧金牌出現劃痕 網友：京奧贏麻了

徐夢桃稱她的米蘭冬奧金牌已經出現劃痕。（取材自觀察者網）

本屆米蘭冬奧 中，中國滑雪女將徐夢桃在自由式滑雪女子空中技巧項目中成功衛冕冠軍，成為該項目首位蟬聯金牌的運動員，也是唯一一位在決賽沒有摔倒的中國運動員。2月22日，徐夢桃在社交平台曬出自己在米蘭冬奧會獲得一金一銅兩塊獎牌稱，因為金牌和銅牌被她頻繁地掛在一起，金牌上面已經有劃痕了。話題衝上熱搜，網友對比2008北京奧運 「金鑲玉」獎牌，稱無論如何摩擦也不會出現劃痕，18年過去其「含金量」依然權威。

據觀察者網報導，在米蘭冬奧中，第五次參加奧運的徐夢桃除拿下一金，還與丈夫王心迪、李天馬一起奪得混團團體的銅牌。李天馬失聲痛哭的時候，徐夢桃擁抱安慰，還讓王心迪「吃醋」，而在頒獎儀式上，她還說：「這是我的第一枚奧運銅牌」。

2月22日，徐夢桃曬出米蘭冬奧會的一金一銅，還有組委會發的獎牌盒。她表示，因為頻繁地掛在一起，金牌上面已經有劃痕了：「我認為這只是小事，他們需要這樣頻繁地摩擦」。

2008北京奧運「金鑲玉」獎牌。（取材自微博）

「徐夢桃的金牌有劃痕了」隨即衝上微博 熱搜，不少網友把米蘭冬奧的金牌和2008年北京奧運的獎牌「金鑲玉」做了比較，「金鑲玉」獎牌已多次被國內外印證其火燒不毀，摔打不碎，無論如何摩擦也不會出現劃痕，北京奧運獎牌在18年後依然權威，「含金量」還在不斷上升。

據新浪報導，與米蘭冬奧純金屬鍍金工藝不同，北京奧運獎牌首次將崑崙玉納入核心設計：金牌嵌白玉、銀牌配青白玉、銅牌鑲青玉，玉環厚度僅6毫米卻承擔結構性支撐。玉石本身具備高硬度和穩定性（莫氏硬度6-7），遠勝純金的柔軟易變形特性，從物理層面奠定抗衝擊基礎。而米蘭獎牌雖因當前金銀價暴漲，使單枚金牌熔值達2481美元，但其92.5%銀鍍6克金的材質仍受限於金屬疲勞和氧化風險，缺乏玉石的非金屬互補優勢。

獎牌上的玉石篩選也有嚴苛標準。青海崑崙玉需經透光度、淨度、色澤三重篩選，80公斤原石僅能產出11枚合格玉環，出品率低至1/800。每片玉環由工匠半機械半手工打磨，誤差需控制在微米級。這種「不計成本」的品控，使玉環具備均質無瑕疵的物理穩定性，從源頭規避金屬獎牌常見的鍍層脫落、鏽蝕等隱患，至今仍是社交媒體公認「最抗造」的奧運獎牌。