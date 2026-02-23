冬奧／延長賽擊敗加拿大 美男子冰球奪金 本屆包辦男女冰球金牌

美國與加拿大近來關係不佳，兩國的冰上曲棍球賽也格外引起關注。美國隊最終擊退加拿大赢得冠軍。（美聯社）

美國男子冰球隊22日斬獲史上第三枚金牌，但距離上次奪冠已是46年前的事。本屆冬奧 美國代表隊獎牌數也因此來到12金12銀9銅，打破了在2002年鹽湖城冬奧創下的紀錄，達到新里程碑。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，男子冰球曾在2002年與2010年兩度敗給加拿大 丟了金牌，曾參與2002年那場比賽的選手基斯·卡查克(Keith Tkachuk)，他的兩個兒子馬修和布萊迪(Matthew & Brady Tkachuk)也在今年陣容中；布萊迪表示聽父親說過「如果你沒贏，就會留下很多遺憾。」

被打掉牙齒 休斯抱傷戰

所幸美國隊這次沒有留下任何遺憾。在22日的三對三延長賽開局6分鐘，博爾迪(Matt Boldy)為美國先馳得點，他將球挑起突破兩名防守者，最後將球送入網內。第二節、第三節加拿大隊開始猛攻，總射門數以36：17壓制美國，也在第二節拿下1分。比賽剩6分34秒時，加拿大選手班尼特(Sam Bennett)球棍擊中美國隊休斯(Jack Hughes)臉部，甚至打掉了幾顆牙齒，但休斯抱傷續戰，在延長賽剩1分41秒時接到沃倫斯基(Zach Werenski)的傳球，從加拿大守門員賓寧頓(Jordan Binnington)的兩腿之間射入一球，幫助美國以2：1擊敗加拿大。賽後休斯表示：「老實說他們今晚可能打得比我們好一點，但我們的守門員表現神勇，而延長賽雙方都有技術精湛的球員，什麼都可能發生。」

美國男子冰上曲棍球隊22日在延長賽中擊退宿敵加拿大隊，奪得金牌。圖中為休斯擊進關鍵一分。（美聯社）

美奪金項目 更加多元

這場比賽三天前，美國女子冰球隊也在延長賽擊敗加拿大奪冠，21日庫恩(Kaila Kuhn)、柯蘭(Connor Curran)、利利斯(Chris Lillis)在自由式滑雪混合空中技巧項目拿下第11金，冰球男子隊22日則拿下第12金，可能讓本屆冬奧成為另一個轉折點，除了獎牌數量突破紀錄，項目也更加多元：17個冬奧項目中，美國有12個項目獲得獎牌。美國奧林匹克暨帕奧委員會(USOPC)執行長赫許蘭(Sarah Hirshland)表示重點與策略一直是廣度，全面提升各個項目，而非專注於特定項目。

美國總獎牌數為33面，排名第二。第一則是挪威的18金12銀11銅，其中超 過七成的金牌來自越野滑雪、冬季兩項、北歐混合式滑雪等耐力項目。美國的金牌多集中在四個項目：高山滑雪、自由式滑雪、花式滑冰、競速滑冰，各得兩金。