冬奧雙人花滑上演逆轉秀 日本組合首度摘金

日本 雙人花式滑冰選手三浦璃來與木原龍一16日在米蘭冬奧 拿出職業生涯最佳表現，從短曲排名第5，強勢逆轉拿下金牌。這是首度有日本組合在冬季奧運 的雙人花式滑冰賽事奪金。

法新社報導，三浦璃來與木原龍一在短曲出現失誤一度落後，但長曲部分在配樂「神鬼戰士」（Gladiator）氣勢磅礡的音樂配合下，拿出精彩表現，帶給觀眾節奏明快、具有感染力的演出。

全場觀眾在他們演出過後，起立鼓掌致意。兩人隨即跪在冰面上喜極而泣。

三浦璃來與木原龍一在短曲拿下73.11分，於長曲拿下158.13分，最終扭轉在短曲暫居第5的劣勢，以總分231.24分收下金牌。

他們在長曲的分數刷新世界紀錄；這也是日本花滑名將羽生結弦2018年在冬季奧運會奪得個人金牌後，日本隊再度獲得花式滑冰奧運金牌。

而喬治亞組合梅特爾基娜（Anastasiia Metelkina）與貝魯拉瓦（Luka Berulava）則以總分221.75贏得銀牌；在短曲排名第一的德國選手哈塞（Minerva Fabienne Hase）與沃洛金（Nikita Volodin）以219.09分摘下銅牌。

24歲的三浦璃來與33歲的木原龍一稍早也協助日本在本屆米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會花滑團體賽，連續兩屆冬奧抱回銀牌。