冬奧／放下包袱 中國男子冰壺隊除夕迎首勝

當地時間2月16日，在義大利科爾蒂納舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會冰壺男子循環賽中，中國隊11比4戰勝義大利隊。圖為中國隊選手許靜韜（中）在比賽中擲壺。（新華社）

11:4！在米蘭冬奧 會男子冰壺循環賽中，由四壘徐曉明、三壘費學清、二壘李智超、一壘許靜韜出戰的中國隊在16日除夕夜擊敗東道主義大利 隊，拼下一場酣暢淋漓的首勝。中國女隊則連敗於加拿大 和韓國隊，出線形勢危急。

「非常高興除夕夜在對手主場獲得勝利。這場比賽我們頂住了壓力、放下了包袱，努力做好了自己。」徐曉明說，「雖然勝利來得稍晚一些，但是今天是特殊的日子，希望壺迷繼續支持中國男子冰壺隊。祝全國人民馬年大吉，馬到功成。」

本場比賽中國隊前三局連續偷分，取得4:0領先。義大利隊第四局獲得兩分。第五局，徐曉明打出一記精彩傳擊，不僅擊走了擋住中國隊三顆得分壺的對手壺，自己的壺也留在大本營內，為中國隊贏得四分，這是本屆冬奧會中國隊首次單局獲四分。第六局東道主再得兩分，但中國隊第七局完成雙飛回敬三分，迫使義大利隊提前認輸，中國隊以11:4大勝。

回顧過去的五場失利，徐曉明坦言：「我們都想打得更好，但是對手都很強。前五個對手三個都是奧運會或者世錦賽冠軍，還有一個是世錦賽亞軍。（我們與這些強隊）過往戰績還是輸多贏少。」

首次參加冬奧會的小將費學清說，在除夕拿下首勝感覺「既艱難又激動」，「讓觀眾也過個好年」。

四壘王芮、三壘韓雨、二壘董子齊和一壘姜嘉怡出戰的中國女隊一日雙賽。上午，她們在對陣加拿大隊的比賽中率先取得2:0領先，但在第四局和第六局被對手分別拿到四分和三分，以3:7落後。隨後兩局雙方各得兩分，第九局加拿大隊先手得一分，兩隊握手提前結束比賽，中國隊以5:10落敗。

中國隊教練譚偉東說：「開局我們其實打得很不錯，但第四局的判斷失誤給了對手一個四分，改變了整個比賽的形勢。加拿大隊本身就很強，而且善於擊打，所以領先兩分之後沒有給我們更多機會。」

晚間，中國女隊面對哈爾濱亞冬會冠軍韓國隊，在第三局和第五局出現失誤，上半場以2:7落後。下半場中國隊狀態回暖，九局後將比分反超為9:8。無奈第十局韓國隊後手沒有給中國隊機會，拿下兩分後以10:9獲勝。中國女隊目前兩勝四負，排名循環賽第七。

冰壺男子、女子項目各有10支隊伍參賽，循環賽前四晉級半決賽。17日，中國男隊將挑戰美國隊。