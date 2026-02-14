谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

華爾街 日報(The Wall Street Journal)13日報導，北京體育局向滑雪選手谷愛凌 (Eileen Gu)支付巨款的細節去年曾意外曝光，但她的名字很快就從預算中刪除；北京市體育局在過去三年裡，撥預算向谷愛凌和另一名滑冰選手朱易 支付近人民幣1億元(約1,400萬美元)，根據該預算，最近一筆撥款的用途是力爭入圍2026年米蘭冬奧會並取得優異成績。

華爾街日報表示，在中國的舉國體育體制內，運動選手獲得報酬並不罕見，但這些報酬的數額往往是嚴守的秘密；政府向谷愛凌支付的款項，為外界一窺明星選手的身價提供了難得機會。

谷愛凌和朱易都是美國出生、代表中國參賽的奧運選手，該文件沒有列出她們各自的報酬，不過，谷愛凌身為三面奧運獎牌得主，獲得的資助份額可能更高。

在谷愛凌和朱易的名字出現在預算文件後不久，她們的名字就被刪除，但在刪除前，這筆支出已引發輿論爭議，此時基礎公共服務的預算處於緊縮狀態；未久，社群媒體上的相關評論也遭到了刪除。

谷愛凌的代表未回應華爾街日報的置評請求。

谷愛凌是全球收入最高的女運動員之一，根據運動刊物Sportico的數據，她去年收入為2,300萬美元，幾乎全部來自代言；在全球女運動選手中，她的收入僅次於另外三位網球明星：高芙(Coco Gauff)、莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)和斯威雅蒂(Iga Swiatek)。

在本屆冬奧上，谷愛凌已在坡面障礙技巧滑雪賽事中獲一枚銀牌，她將在下周一的大跳台和下周六的U型場地技巧比賽中力爭獎牌。

22歲的谷愛凌在完成坡面障礙技比賽後說，有時感覺自己肩負著兩個國家的重擔。

儘管谷愛凌必須成為中國公民才能代表中國參賽，但她的國籍狀況依然是個謎；谷愛凌在美國出生長大，十幾歲剛開始參加國際比賽時，最初代表的是美國，中國不承認雙重國籍。

谷愛凌的贊助商之一紅牛(Red Bull)，曾在2022年於網站上稱，為了代表中國參賽，她已放棄美國護照並入籍成為中國公民；但當華爾街日報詢問谷愛凌的國籍狀況時，這筆資訊從紅牛的網站上消失了，品牌方也未回答相關問題。

谷愛凌本人則一直拒絕說明其國籍的具體情況。

她在2020年曾說，當她在美國時，她是美國人，但當她在中國時，她是中國人。