冬奧╱冬季兩項男子10公里短距離 法國馬耶奪冠

新華社義大利安泰塞爾瓦2月13日電
法國選手康坦·馬耶13日在米蘭冬奧會冬季兩項男子10公里短距離比賽中奪冠。（美聯社）
法國選手康坦·馬耶13日在米蘭冬奧會冬季兩項男子10公里短距離比賽中奪冠。（美聯社）

憑藉射擊全部命中、總用時22分53秒1的成績，法國選手康坦·馬耶13日在米蘭冬奧會冬季兩項男子10公里短距離比賽中奪冠。挪威運動員韋特·克里斯蒂安森、斯圖拉·萊格雷德分列二、三名。該項目中國唯一一名參賽選手閆星元以第64名完賽。

比賽中，馬耶在2.9公里處、進入第一次臥射前便取得領先，此後在兩次射擊中幾乎未遇挑戰，穩穩佔據榜首位置。

這是他職業生涯第四枚冬奧會金牌。在8日進行的冬奧會冬季兩項揭幕戰上，馬耶還與隊友合力在男女4X6公里混合接力比賽中奪得金牌。

銀、銅牌的爭奪異常激烈。克里斯蒂安森同樣射擊零失誤，最終以落後馬耶13.7秒的成績獲得銀牌。整場比賽中，他與隊友萊格雷德你追我趕，後者同樣射擊全中，以落後馬耶15.9秒的成績摘銅。

「這也許是我人生中最艱苦的一場比賽。我聽說在最後500米時，自己距離銀牌只有1秒，距離第四名也只有1秒。我只能拼盡全力，真的、真的把自己全部實力都發揮出來了。這也許是我一生中最重要的一場比賽。」克里斯蒂安森賽後說。

閆星元在立射階段脫靶兩次，以26分08秒8完賽，在全部90位參賽選手中排在第64名。

「今天的滑行比上一場比賽要好一些。但射擊方面還是有點問題，臥射發揮了正常水平，立射尤其是在進靶場強度比較大的情況下，有兩發子彈沒控制好，還是比較可惜的。」閆星元說。

2月14日將迎來冬季兩項女子7.5公里短距離比賽，中國選手褚源蒙和孟繁棋將出戰。

米蘭冬奧 挪威

