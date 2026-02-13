韓17歲「奇蹟少女」崔佳溫創歷史 奪冬奧雪板金牌

我的頻道

中央社首爾13日綜合外電報導
韓國雪板好手崔佳溫（Gaon Choi，音譯）在米蘭冬奧勇奪金牌，成為韓國史上首位在冬奧雪上運動摘金的選手。路透
韓國雪板好手崔佳溫（Gaon Choi，音譯）在米蘭冬奧勇奪金牌，成為韓國史上首位在冬奧雪上運動摘金的選手，韓國全國歡騰並稱年僅17歲的她是締造歷史的「奇蹟少女」。

法新社報導，崔佳溫本月12日在義大利利維尼奧雪上公園（Livigno Snow Park）參與雪板女子半管賽事時一度在首輪重摔，但她立刻恢復鎮定，並擊敗韓裔美國名將、兩屆衛冕冠軍金善（Chloe Kim）。

崔佳溫是韓國史上首位在雪上運動奪得奧運金牌的選手，這同時也是韓國在本屆米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運的首金。

韓國多份報紙以「奇蹟少女」為頭條新聞讚揚崔佳溫，韓國總統李在明也表示，她的表現「為韓國雪板運動史寫下新篇章」。

李在明談到，崔佳溫在首輪重摔時引起現場群眾倒抽一口氣，但她仍「毫不動搖」。

他說：「她的表現不僅深深打動韓國人，也令全世界觀眾感動。」

韓國媒體金融新聞（Financial News）寫道，崔佳溫的「堅定決心甚至感動了奧林匹克諸神」。

崔佳溫是在韓國北部京畿道楊平郡出生，成長於雪板運動世家，她的父母和3名手足都會從事這項運動，據報她還是K-pop巨星G-DRAGON（GD，權志龍）的粉絲。

