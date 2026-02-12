我的頻道

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

冬奧／美競速滑冰、自由式滑雪接連奪金 冰舞也摘銀

編譯陳韻涵／綜合報導
美國競速滑冰選手斯托爾茲在1000米項目奪金，並打破奧運紀錄。(路透)
美國隊11日於本屆冬奧自由式滑雪與競速滑冰接連奪金，並於冰舞項目摘下銀牌，單日成績亮眼。

美聯社報導，美國隊新星、年僅21歲的競速滑冰選手斯托爾茲(Jordan Stolz)在男子1000米競速滑冰項目，滑出1分6秒28的佳績，改寫高懸24年的奧運會紀錄，勇奪金牌。

斯托爾茲最後一圈強勢衝刺最終以0.50秒的壓倒性優勢超越荷蘭好手德布(Jenning de Boo，1分6秒78)，而中國選手寧忠岩(Zhongyan Ning)則以1分7秒34的成績獲得銅牌。

賽後，他形容奪金的心情說道：「那是一種『你終於做到了』的感覺，太不真實。」

斯托爾茲表示，等待重滑確認成績的十幾分鐘並不焦慮，「我不覺得有人能打破我的時間紀錄」。

教練柯比(Bob Corby)稱讚斯托爾茲「最後一圈簡直像殺手」。

這是美國自2010年溫哥華冬奧以來，在男子1000米競速滑冰再奪金牌；斯托爾茲本屆還會出戰500米、1500米與團體賽，劍指更多榮耀。

路透報導，女子自由式滑雪雪上技巧決賽在利維尼奧(Livigno)登場，20歲美國選手萊姆利(Elizabeth Lemley)以兩趟俐落流暢、節奏明快的滑行爆冷奪金，為美國再添一面金牌。

她在首輪決賽中動作穩健、兩次大跳落地乾淨；「超級決賽」則進一步加速，在顛簸雪丘間保持雪板緊貼，並在底部完成高難度抓板動作，最終以82.3分封后。

萊姆利賽後表示，她當下不斷提醒自己相信實力，「我整個賽季都在練習相信自己，當我衝出起點時，我對自己說『上吧！』」。

她的隊友、北京冬奧亞軍考夫(Jaelin Kauf)以80.77分摘銀，法國名將拉豐(Perrine Laffont)以78分獲得銅牌。

在冰上舞蹈方面，美國明星夫妻檔查克(Madison Chock)與貝茲(Evan Bates)在自由舞滑出幾近完美表現，最終以224.39分摘銀。

法國搭檔博德里(Laurence Fournier Beaudry)與西澤龍(Guillaume Cizeron)以225.82分奪金，加拿大組合吉勒斯(Piper Gilles)與波里爾(Paul Poirier)則以217.74分獲得銅牌。

法國選手的組合本季風波不斷，但雙方在決賽沉著應對；美國夫妻檔在成績公布後，仍與全場觀眾一同為對手鼓掌，展現風度。

美國選手萊姆利在自由式滑雪雪上技巧賽奪得金牌。(新華社)
北京冬奧 柯比 奧運

冬奧／雙親遇軍機撞客機空難 美冬奧少年場邊淚吻遺照

冬奧／男子冰球開賽 斯洛伐克4：1打敗衛冕冠軍芬蘭

冬奧／荷蘭男競速滑冰名將控中國選手廉子文惡意擋道 險爆衝突

冬奧／中國速滑「開張」 寧忠岩首奪奧運獎牌：這四年 我沉澱了

冬奧╱「貓跳」滑雪…女子雪上技巧 美首度包攬冠亞軍

冬奧╱冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

