冬奧／美競速滑冰、自由式滑雪接連奪金 冰舞也摘銀

美國競速滑冰選手斯托爾茲在1000米項目奪金，並打破奧運紀錄。(路透)

美國隊11日於本屆冬奧自由式滑雪與競速滑冰接連奪金，並於冰舞項目摘下銀牌，單日成績亮眼。

美聯社報導，美國隊新星、年僅21歲的競速滑冰選手斯托爾茲(Jordan Stolz)在男子1000米競速滑冰項目，滑出1分6秒28的佳績，改寫高懸24年的奧運 會紀錄，勇奪金牌。

斯托爾茲最後一圈強勢衝刺最終以0.50秒的壓倒性優勢超越荷蘭好手德布(Jenning de Boo，1分6秒78)，而中國選手寧忠岩(Zhongyan Ning)則以1分7秒34的成績獲得銅牌。

賽後，他形容奪金的心情說道：「那是一種『你終於做到了』的感覺，太不真實。」

斯托爾茲表示，等待重滑確認成績的十幾分鐘並不焦慮，「我不覺得有人能打破我的時間紀錄」。

教練柯比 (Bob Corby)稱讚斯托爾茲「最後一圈簡直像殺手」。

這是美國自2010年溫哥華冬奧以來，在男子1000米競速滑冰再奪金牌；斯托爾茲本屆還會出戰500米、1500米與團體賽，劍指更多榮耀。

路透報導，女子自由式滑雪雪上技巧決賽在利維尼奧(Livigno)登場，20歲美國選手萊姆利(Elizabeth Lemley)以兩趟俐落流暢、節奏明快的滑行爆冷奪金，為美國再添一面金牌。

她在首輪決賽中動作穩健、兩次大跳落地乾淨；「超級決賽」則進一步加速，在顛簸雪丘間保持雪板緊貼，並在底部完成高難度抓板動作，最終以82.3分封后。

萊姆利賽後表示，她當下不斷提醒自己相信實力，「我整個賽季都在練習相信自己，當我衝出起點時，我對自己說『上吧！』」。

她的隊友、北京冬奧 亞軍考夫(Jaelin Kauf)以80.77分摘銀，法國名將拉豐(Perrine Laffont)以78分獲得銅牌。

在冰上舞蹈方面，美國明星夫妻檔查克(Madison Chock)與貝茲(Evan Bates)在自由舞滑出幾近完美表現，最終以224.39分摘銀。

法國搭檔博德里(Laurence Fournier Beaudry)與西澤龍(Guillaume Cizeron)以225.82分奪金，加拿大組合吉勒斯(Piper Gilles)與波里爾(Paul Poirier)則以217.74分獲得銅牌。