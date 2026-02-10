義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議

美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）。路透

公共義大利 廣播電視公司（RAI）體育部主管裴翠卡6日轉播米蘭-科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina Winter Olympics）開幕典禮時屢屢失言，引發部門記者憤而發起罷工 抗議。

法新社報導，裴翠卡（Paolo Petrecca）當天把義大利女歌手暨女演員瑪蒂達黛安吉莉絲（Matilda De Angelis）誤認為美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），也把國際奧會（IOC）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）誤認為義大利總統的女兒。

此外，典禮舉行地點是義大利米蘭的聖西羅球場（San Siro stadium），裴翠卡卻稱之為「奧林匹克體育館」（Olympic stadium）。

而在各國選手進場繞行時，裴翠卡稱西班牙選手「一向非常火辣」，對於中國選手他則說「他們當中自然很多人手上拿著手機」。

RAI體育部記者工會今天透過聲明表示，他們將不再在他們製作的冬奧 節目上署名，並將在冬奧結束後進行為期3天的罷工。

聲明還說：「現在是讓我們的聲音被聽見的時候，因為我們正面臨RAI體育部史上最糟糕的恥辱。公司總算應該承認RAI體育部主任造成的傷害。」

據義大利媒體報導，裴翠卡將不被允許在冬奧閉幕典禮轉播時發言。