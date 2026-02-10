我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議

中央社羅馬9日綜合外電報導
美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）。路透
美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）。路透

公共義大利廣播電視公司（RAI）體育部主管裴翠卡6日轉播米蘭-科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina Winter Olympics）開幕典禮時屢屢失言，引發部門記者憤而發起罷工抗議。

法新社報導，裴翠卡（Paolo Petrecca）當天把義大利女歌手暨女演員瑪蒂達黛安吉莉絲（Matilda De Angelis）誤認為美國流行樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），也把國際奧會（IOC）主席柯芬特里（Kirsty Coventry）誤認為義大利總統的女兒。

此外，典禮舉行地點是義大利米蘭的聖西羅球場（San Siro stadium），裴翠卡卻稱之為「奧林匹克體育館」（Olympic stadium）。

而在各國選手進場繞行時，裴翠卡稱西班牙選手「一向非常火辣」，對於中國選手他則說「他們當中自然很多人手上拿著手機」。

RAI體育部記者工會今天透過聲明表示，他們將不再在他們製作的冬奧節目上署名，並將在冬奧結束後進行為期3天的罷工。

聲明還說：「現在是讓我們的聲音被聽見的時候，因為我們正面臨RAI體育部史上最糟糕的恥辱。公司總算應該承認RAI體育部主任造成的傷害。」

據義大利媒體報導，裴翠卡將不被允許在冬奧閉幕典禮轉播時發言。

義大利 冬奧 罷工

上一則

冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行

下一則

台美混血余睿冬奧越野滑雪 自豪名列亞洲第1

延伸閱讀

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資
冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行

冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行
義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝
西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

熱門新聞

美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
海鷹隊近端鋒AJ·巴納8日在第三節達陣。(路透)

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

2026-02-08 22:46

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格