冬奧坡面障礙技巧賽 谷愛凌摘銀：完成人生最棒滑行

代表中國出賽冬奧的谷愛凌，9日拿下女子自由式滑雪坡面障礙賽的銀牌，是她本屆第一面獎牌。（新華社）

中國選手谷愛凌 (Eileen Gu)9日在米蘭柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運 自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌，瑞士選手格雷莫(Mathilde Gremaud)贏得金牌，加拿大選手奧爾德姆(Megan Oldham)拿到銅牌。22歲的谷愛凌在比賽結束後對媒體說：「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧(slopestyle)滑行。」

26歲的格雷莫2022年在北京冬奧 這個項目就勇奪金牌，當時谷愛凌也拿銀牌。美聯社報導，這兩位全球頂尖的滑雪選手9日各自完成人生當中最完美的滑行，分數相差只有0.38分，幾乎跟4年前北京冬奧冠、亞軍差距一樣。

坡面障礙技巧賽的招式被暱稱為「災難」(disaster)，但谷愛凌並不這麼認為。她在超大型滑軌頂端完成動作，蟬聯女子坡面障礙技巧決賽銀牌，為今年進軍米蘭柯蒂納冬奧揭開序幕。她在15天賽程裡要參加3場比賽，15次滑下驚險的斜坡。

決賽時每名選手有三輪機會，以表現最好的成績排名。第一輪順利完成動作之後，接下來第二輪、第三輪的機會，谷愛凌都沒能成功落地，與金牌失之交臂，最終格雷莫蟬聯冠軍。谷愛凌兩次沒能完成「災難」招式，最後一次摔倒之後，她將雪仗用力插進雪地，雙手叉腰。不久之後，谷愛凌滑下坡道對著攝影機微笑。

這場比賽結束之後幾分鐘，就被媒體喻為運動史上最精采的女子坡面障礙技巧賽。格雷莫表示：「我會說，這是我這輩子最好的一次表現。真的是這樣。」格雷莫先向後滑，完成兩次翻騰加上一次旋轉之後，完美著陸，這是她第一次在比賽中秀出如此高難度動作，後來又兩次完成1260度旋轉。

奧爾德姆連續兩次完成1260度旋轉跳躍，在比賽場上相當罕見，最後拿下銅牌。

格雷莫在得獎記者會上對谷愛凌說：「看到妳第三輪沒能著陸，我為妳感到難過，可是我為自己感到慶幸，因為我不必在第三輪拼命挑戰難度了。」

谷愛凌透露，比賽有一招她上周才學會，為自己「在正確時間表現達到高峰」而高興，她笑道：「我想不想第二輪跟第三輪著陸？當然想。我有沒有打算挑戰更高難度、更高招的動作？有的。可是我有感到失望，或者除了無比自豪之外還有其他感覺嗎？並沒有。」