冬奧／美滑雪名將范恩帶傷上陣 重摔腿骨折 出動直升機送醫

編譯廖振堯／綜合報導
美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為6日她與教練在柯蒂納做賽前練習。(美聯社)
美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為6日她與教練在柯蒂納做賽前練習。(美聯社)

三屆奧運獎牌得主、41歲復出的高山滑雪名將范恩(Lindsey Vonn)1月30日在瑞士世界盃下坡賽中摔傷左膝、十字韌帶撕裂，還伴隨骨挫傷和半月板損傷，但8日仍抱傷出戰，可惜狀態仍未恢復，出發不久便失去控制重摔，導致左腿骨折，出動直升機後送醫院，緊急手術後目前情況穩定。

▲ 影片來源：x平台＠AlertaNews24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，在范恩拿下12個世界盃冠軍頭銜的Olympia delle Tofana賽道上，她僅僅滑了13秒就被抬下賽道接受治療。范恩離開出發區不久便失去控制，右肩撞到旗門，隨後在雪道上翻滾，最終仰面摔倒，雙板交叉在地。醫護人員趕到後，她的尖叫聲傳出賽道，在終點線下方等候的人群鴉雀無聲。范恩的家人也在看台上，包括她的父親基爾多(Alan Kildow)，他低頭看著女兒倒下。緊急救治完畢後，范恩被固定在擔架上搭乘直升機離去，先是送往當地的一家診所，之後又轉移到南部兩小時車程的特里維索(Treviso)一家大型醫院。

美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為她摔倒的連續鏡...
美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為她摔倒的連續鏡頭。(美聯社)

醫院聲明稱，范恩正接受多專業團隊的治療，實施骨科手術以穩定左腿骨折；美國滑雪隊表示，范恩目前情況穩定，得到美國和義大利醫生團隊的妥善照顧。

即使在瑞士意外摔倒，也沒有人低估范恩的實力，仍被視為金牌熱門。事實上過去30年她一直帶傷作戰，卻還是能馳騁在滑雪運動的巔峰。如2006年杜林冬奧前夕，范恩在速降訓練中嚴重摔倒並送醫，不到48小時後她依然出賽並比完了她計畫參加的四個項目，並在超大曲道項目中取得了第七名。2010年她在溫哥華冬奧拿到女子高山速降冠軍，是獲得該項目金牌的首位美國選手。范恩2019年退休，2024年接受右膝關節鈦合金置換手術，之後重返賽場，即使帶著年齡與傷勢負擔，仍以世界盃速降積分榜前段班進入本屆冬奧。

美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為救護直升機將她...
美國滑降選手范恩(右)8日在比賽時撞到旗門摔倒，斷腿並受重傷。圖為救護直升機將她送醫急救。(路透)

范恩也被譽為「柯蒂納女王」，這條賽道也一直非常適合范恩，賽前三天裡她進行了兩次速降訓練，以測試膝蓋狀況，練習完還說「這將是我迄今最精采的復出，絕對是最戲劇性的。」

但戲劇的走向不盡人意，這或許是1998年冬奧奧地利選手邁爾(Hermann Maier)的摔倒意外以來，最驚心動魄的事故。國際奧委會主席柯芬特里(Kirsty Coventry)表示范恩「激勵了無數人，永遠都是奧運冠軍。」

