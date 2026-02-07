米蘭冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

我的頻道

中新社義大利利維尼奧7日電
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)

在7日進行的米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽中，中國隊選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，憑藉第二輪的出色表現，最終排名第二晉級決賽。

資格賽中，26名選手各進行兩輪滑行，取單輪最好成績進行排名，前12名選手晉級決賽。中國、美國和加拿大隊均有4名選手滿額參賽。

谷愛淩第二個登場，出發後不久，她就從第一個道具上跳下時不慎摔倒。經過短暫調整，她起身堅持滑完，但因之前的失誤僅得到1.26分。 

在第二輪滑行中，谷愛淩在道具區動作乾淨利落，跳台區展現不同的轉體類型，順利完成一整套動作，最終獲得75.30分。 

對於第一輪失誤的原因，谷愛淩賽後表示，「與賽道沒有關係，奧運會就是有這種壓力，跟其他賽事都不同。第一趟到第二趟的心理調節也是比賽的一部分。去相信自己就能做好。」

谷愛淩說，滑雪比賽是百分之五十考驗技巧，百分之五十考驗心理素質，克服壓力、調整心態並相信自己是關鍵。 

中國選手韓林杉和劉夢婷當日也有亮眼表現，兩人均為首次參加冬奧。韓林杉以62.98分排名第5，劉夢婷以55.10分排名第11。另一位中國選手楊如意以42.45分位列第19名，無緣決賽。

自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽將於9日進行。

米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。 (中新社)

米蘭冬奧 奧運 加拿大

