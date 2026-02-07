范斯車隊擋道 劉美賢換好衣服就上 花滑短曲暫居第2

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
劉美賢6日出賽卻遇上副總統范斯車隊差點遲到，幸好趕上，成績暫居第二。（路透）
米蘭冬奧6日下午舉行花式滑冰團體賽的女子短曲項目即將開始前，美國明星選手劉美賢(Alysa Liu)及她的教練、編舞搭乘的官方奧運巴士，竟被副總統范斯(JD Vance)的車隊擋住了通往場館停車區的道路，所幸即時換好衣服上場，並拿下好成績暫居第二；冰舞世界冠軍夫妻檔貝茲(Evan Bates)與喬克(Madison Chock)在韻律舞項目則以91.06分創下世界最佳成績，依然實力堅強。

華盛頓郵報報導，劉美賢的教練迪古利耶爾莫(Phillip DiGuglielmo)事後表示「我們差點就趕不上了」，他和編舞史卡利(Massimo Scali)直到團體賽結束時看起來仍心有餘悸，相較之下劉美賢倒是從容應對這場延誤，在女子短曲項目中僅次於日本選手坂本花織，拿下第二名，這個名次足以幫助美國隊在為期三天的團體賽首日以兩分領先日本、三分領先義大利。劉美賢賽後表示，「我覺得我們有機會展現美國滑冰選手是什麼樣子、以及我們是誰。我們每個人都非常獨特，這正是重點所在。」

除了劉美賢的第二名之外，美國三屆世界冠軍冰舞雙人組貝茲與喬克在韻律舞中奪得第一名，而雙人滑組合坎姆(Ellie Kam)與歐謝亞(Danny O'Shea)則排名第五。貝茲與喬克夫妻檔已是第四度參加奧運，並希望能贏得他們的第二與第三面奧運金牌。

兩人憑藉以搖滾傳奇克羅維茲(Lenny Kravitz)為靈感的舞蹈，為美國隊拿下10分滿分，在賽事初期便下足馬威，在觀眾席上助陣者包括副總統范斯一家和國務卿魯比歐。團體賽金牌預計將由美國與日本爭奪，喬克與貝茲在韻律舞奪冠，而日本雙人組吉田唄菜與森田真沙也僅獲第八名，讓美國隊在一開始就取得明顯領先。

貝茲表示：「我們真的滑得很好，也非常開心，正如你看到我們比賽完時那樣，我想我們都感受到奧運正式開跑的那份興奮。這是個很棒的開始，能為美國滑冰永遠都是一種很棒的感覺。」他與喬克是北京冬奧金牌隊中，仍留在陣中的兩名選手。

