我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

中央社米蘭3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕。歐新社
2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕。歐新社

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位同時祈願滑雪傳奇名將范恩能夠及時傷癒參賽。

法新社報導，本屆奧運將橫跨北義大利350公里遠，廣泛運用從世界知名滑雪勝地柯蒂納（Cortina）到米蘭（Milan）的現有場館，其他「賽事聚落」則分布阿爾卑斯山區（Alps）。

為奧運營造新場館引發的蚊子館問題備受詬病，主辦單位強調，避免新建設的做法呼應永續發展訴求，但也坦言此舉增加籌辦複雜度。

與此同時，由於這是美國總統川普再次當選後首屆奧運，勢必會受到全球局勢動盪影響。

美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）將以「顧問」性質派出轄下機構到義大利，引發主辦國民眾不滿。義大利則堅稱所有安全作為由其負責。

莫斯科於2022年北京冬奧落幕後入侵烏克蘭，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）因而實施制裁。傳統奧運強國俄羅斯本屆冬奧只有13人以中立身分出賽。

明天就有賽事會登場，不過開幕典禮又兩天後才會在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）隆重揭幕，美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）將帶來演出。

美國副總統范斯（J.D. Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計將會出席。

賽事全面開展後，眾所矚目的焦點將是41歲復出的范恩（Lindsey Vonn）。她能否從1月30日在瑞士克蘭蒙丹納（Crans-Montana）世界盃賽事重摔之後及時恢復，將成為本屆奧運一大看點。

美國隊高山滑雪選手范恩（Lindsey Vonn）3日在記者會現場。路透
美國隊高山滑雪選手范恩（Lindsey Vonn）3日在記者會現場。路透

范恩於2024年進行右膝關節鈦合金置換手術，讓她得以在2019年退休之後於去年重返賽場。她摔倒後表示，這次傷及左膝。

范恩堅稱「我的奧運夢還沒有結束」，預計今天會發布最新狀況。

同樣備受矚目的還有男子冰球賽。這將是全球實力最堅強的北美職業冰球聯盟（NHL）美國、加拿大陣中球星們自從2014年以來首度參賽。

新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）去年3月當選成為國際奧會首位女性主席，她首次主持奧運會同樣備受關注。

柯芬特里坦承，啟用距離遙遠的多個現有場館確實讓主辦工作更為複雜。

這位辛巴威籍主席表示：「我們一開始都想，噢，好吧，場地分散會比較永續。雖然確實如此，但這也大幅增加賽會執行複雜度。」

座落米蘭市郊聖朱里亞區（Santa Giulia）的主要冰球館因工程一再延誤，上個月才確定北美職業冰球聯盟球員能夠參賽。直到不到一個月前順利舉辦測試賽，相關疑慮終獲解除。

主辦單位1月31日坦言，聖吉利亞場館部分設施仍未完工，但強調所有表定比賽都會如期進行。

米蘭－柯蒂納奧運會預估總預算為52億歐元（約60億美元），其中35億歐元將用於基礎建設，17億歐元用於主辦賽事。

奧運 義大利 北京冬奧

上一則

網球／約克維奇世界排名重返第3 謝淑薇掉出前10

下一則

場邊人語／火箭走埠 溜馬卻步

延伸閱讀

米蘭冬奧遊客 有機會親睹達文西畫作修復過程

米蘭冬奧遊客 有機會親睹達文西畫作修復過程
鬧大了 中籍非法移民義大利奪槍襲警 頭部中彈昏迷

鬧大了 中籍非法移民義大利奪槍襲警 頭部中彈昏迷
大熊湖雪況不佳仰賴人工造雪 票價高漲性價比低 雪友轉往北加與外州雪場

大熊湖雪況不佳仰賴人工造雪 票價高漲性價比低 雪友轉往北加與外州雪場
在義大利奪槍襲警 中籍非法移民頭部中彈昏迷

在義大利奪槍襲警 中籍非法移民頭部中彈昏迷

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
芮芭奇娜舉起澳網女子單打冠軍獎盃慶祝。(新華社)

澳網／再見Ace復仇莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第2座大滿貫金盃

2026-01-31 09:35

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜