米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

2026年義大利米蘭－柯蒂納冬季奧運會將於6日揭幕。歐新社

2026年義大利 米蘭－柯蒂納冬季奧運 會將於6日揭幕，這是睽違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。主辦單位同時祈願滑雪傳奇名將范恩能夠及時傷癒參賽。

法新社報導，本屆奧運將橫跨北義大利350公里遠，廣泛運用從世界知名滑雪勝地柯蒂納（Cortina）到米蘭（Milan）的現有場館，其他「賽事聚落」則分布阿爾卑斯山區（Alps）。

為奧運營造新場館引發的蚊子館問題備受詬病，主辦單位強調，避免新建設的做法呼應永續發展訴求，但也坦言此舉增加籌辦複雜度。

與此同時，由於這是美國總統川普再次當選後首屆奧運，勢必會受到全球局勢動盪影響。

美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）將以「顧問」性質派出轄下機構到義大利，引發主辦國民眾不滿。義大利則堅稱所有安全作為由其負責。

莫斯科於2022年北京冬奧 落幕後入侵烏克蘭，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）因而實施制裁。傳統奧運強國俄羅斯本屆冬奧只有13人以中立身分出賽。

明天就有賽事會登場，不過開幕典禮又兩天後才會在米蘭聖西羅球場（San Siro Stadium）隆重揭幕，美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）將帶來演出。

美國副總統范斯（J.D. Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計將會出席。

賽事全面開展後，眾所矚目的焦點將是41歲復出的范恩（Lindsey Vonn）。她能否從1月30日在瑞士克蘭蒙丹納（Crans-Montana）世界盃賽事重摔之後及時恢復，將成為本屆奧運一大看點。

美國隊高山滑雪選手范恩（Lindsey Vonn）3日在記者會現場。路透

范恩於2024年進行右膝關節鈦合金置換手術，讓她得以在2019年退休之後於去年重返賽場。她摔倒後表示，這次傷及左膝。

范恩堅稱「我的奧運夢還沒有結束」，預計今天會發布最新狀況。

同樣備受矚目的還有男子冰球賽。這將是全球實力最堅強的北美職業冰球聯盟（NHL）美國、加拿大陣中球星們自從2014年以來首度參賽。

新任國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）去年3月當選成為國際奧會首位女性主席，她首次主持奧運會同樣備受關注。

柯芬特里坦承，啟用距離遙遠的多個現有場館確實讓主辦工作更為複雜。

這位辛巴威籍主席表示：「我們一開始都想，噢，好吧，場地分散會比較永續。雖然確實如此，但這也大幅增加賽會執行複雜度。」

座落米蘭市郊聖朱里亞區（Santa Giulia）的主要冰球館因工程一再延誤，上個月才確定北美職業冰球聯盟球員能夠參賽。直到不到一個月前順利舉辦測試賽，相關疑慮終獲解除。

主辦單位1月31日坦言，聖吉利亞場館部分設施仍未完工，但強調所有表定比賽都會如期進行。

米蘭－柯蒂納奧運會預估總預算為52億歐元（約60億美元），其中35億歐元將用於基礎建設，17億歐元用於主辦賽事。