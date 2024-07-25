巴奧／辛納傷退 約帥、小蠻牛有望重演溫網爭冠戲碼

球王辛納退賽。（歐新社資料照片）

巴黎奧運 倒數，卻有更多好手退出奪牌行列，義大利 「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和世界排名16的丹麥新星魯內（Holger Rune）都在開幕前兩天宣布退出，辛納讓出頭號種子身分，代表塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）成前二種子，有機會重演今年溫布頓爭冠戲碼。

22歲的辛納是因扁桃腺炎退出奧運，他透過社群平台宣布消息，「錯過奧運非常失望，必須放棄我今年賽季主要目標之一。」辛納表示，無法代表義大利參加極度重要的賽程十分遺憾，但在醫生建議下仍決定好好休息。

辛納的男單位置將被世界排名207的同胞瓦瓦索里（Andrea Vavassori）補上，原本和穆塞蒂（Lorenzo Musetti）的男雙由德爾德里（Luciano Darderi）取代。

奧運網球賽程將於27日登場，24日舉行抽籤儀式，在此之前魯內也宣布因手腕傷勢無緣參與生涯第一次的奧運。

魯內透過社群表示，整個紅土和草地賽季手腕都感到不適，在醫療團隊建議下做出艱難決定，「非常抱歉我無法參加奧運，這是我很期待的賽事，想能成為其中一分子。」

兩位新星退出，讓約克維奇和阿爾卡拉斯呼聲更高。