巴奧／選手的必勝小物：「寫日記」提振成績、戰勝逆境

澳洲跳高選手奧利拉格斯展示她的日記。（路透）

在追求更高更快更強的奧運殿堂，有的選手會攜帶必勝小物，有的選手調整狀態的方法則令人覺得傳統——寫日記，把日記當作發洩的樹洞，透過文字將煩心事從腦海中刪除。

美國七項全能選手霍爾。（路透）

美國選手霍爾

澎湃新聞網報導，寫日記對美國七項全能選手霍爾（Anna Hall）來說意義非凡。她2021年骨折，因此錯過了東京奧運 ，於是她開始寫日記，用這樣的方式幫助自己戰勝逆境。

之後的日子，霍爾的實力大幅提升，她拿到2022年世錦賽銅牌和2023年世錦賽銀牌；2024年巴黎奧運 對她而言原本會是奪金的大好機會，然而在奧運選拔賽的五個月前，她接受膝蓋手術，必須調整狀態。

「這是屬於我的盛會、我的榮譽、我的地盤！我拚盡全力才走到今天，是時候大幹一場了！」在巴黎奧運資格賽前，她在日記上寫下了這些話來激勵自己。

對於霍爾而言，文字可以幫助她專注比賽、放下壓力，她也會用這樣的方式來反覆提醒自己：信心來自實力。她的教練表示，霍爾寫日記的行為可以有效幫助她保持頭腦清晰和調整競技狀態。

在奧運資格賽的賽前日記中，霍爾寫道，「今天我要成為一名奧運選手。」最終她也成功拿到巴黎奧運的入場門票。

美國衝浪隊的教練邁爾斯也鼓勵選手寫日記來記錄自己的想法，邁爾斯認為，寫日記有足夠科學的原理，「當你在紙上寫下一些內容時，它們會在你的腦海中打下更深的烙印。」

澳洲跳高選手奧利拉格斯。（新華社）

澳洲 跳高選手奧利拉格斯

澳洲選手、東京奧運銀牌得主奧利拉格斯（Nicola Olyslagers）有一本神奇的日記：綠色的封面，內頁充斥著線條、筆記和各種顏色的塗鴉。每到場上空閒時，她總會捧著這本日記。

自2019年開始寫日記後，她在一年內贏下了九場比賽，僅有一場失利。日記上究竟寫了些什麼？奧利拉格斯透露：「有每次跳高後的技術建議、勵志名言和個人反思。」

澳洲跳高選手奧利拉格斯在場邊看自己寫的日記。（取材自澎湃新聞）

「我在每次跳高後都會給自己打分數，即使我打破個人紀錄，我也知道自己還有很多地方可以進步。」這樣的自我評估幫助奧利拉格斯保持專注，也讓她寫下2米02的澳洲跳高紀錄，並在奧運首秀中奪得銀牌。

帶了奧利拉格斯14年的教練認為，寫日記的習慣是奧利拉格斯訓練的基石，「她必須知道自己接下來應該怎麼做，而不是被情緒沖昏腦袋。」

英國短跑選手修斯。（路透）

英國短跑選手修斯

英國短跑選手修斯(Zharnel Hughes)在日記中不僅記錄訓練的過程和個人反思，甚至用日記預言自己的成績。

2023年7月23日早晨，修斯在日記寫下他想達成的200米決賽成績——19秒73，結果在幾小時後的鑽石聯賽倫敦站中，他正是以19秒73打破保持30年之久的英國200米紀錄。