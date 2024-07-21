我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

「繁花」原著作者曝最神似角色 不是寶總、汪小姐… 是「她」

巴奧／選手的必勝小物：「寫日記」提振成績、戰勝逆境

世界新聞網／輯
澳洲跳高選手奧利拉格斯展示她的日記。（路透）
澳洲跳高選手奧利拉格斯展示她的日記。（路透）

在追求更高更快更強的奧運殿堂，有的選手會攜帶必勝小物，有的選手調整狀態的方法則令人覺得傳統——寫日記，把日記當作發洩的樹洞，透過文字將煩心事從腦海中刪除。

美國七項全能選手霍爾。（路透）
美國七項全能選手霍爾。（路透）

美國選手霍爾

澎湃新聞網報導，寫日記對美國七項全能選手霍爾（Anna Hall）來說意義非凡。她2021年骨折，因此錯過了東京奧運，於是她開始寫日記，用這樣的方式幫助自己戰勝逆境。

之後的日子，霍爾的實力大幅提升，她拿到2022年世錦賽銅牌和2023年世錦賽銀牌；2024年巴黎奧運對她而言原本會是奪金的大好機會，然而在奧運選拔賽的五個月前，她接受膝蓋手術，必須調整狀態。

「這是屬於我的盛會、我的榮譽、我的地盤！我拚盡全力才走到今天，是時候大幹一場了！」在巴黎奧運資格賽前，她在日記上寫下了這些話來激勵自己。

對於霍爾而言，文字可以幫助她專注比賽、放下壓力，她也會用這樣的方式來反覆提醒自己：信心來自實力。她的教練表示，霍爾寫日記的行為可以有效幫助她保持頭腦清晰和調整競技狀態。

在奧運資格賽的賽前日記中，霍爾寫道，「今天我要成為一名奧運選手。」最終她也成功拿到巴黎奧運的入場門票。

美國衝浪隊的教練邁爾斯也鼓勵選手寫日記來記錄自己的想法，邁爾斯認為，寫日記有足夠科學的原理，「當你在紙上寫下一些內容時，它們會在你的腦海中打下更深的烙印。」

澳洲跳高選手奧利拉格斯。（新華社）
澳洲跳高選手奧利拉格斯。（新華社）

澳洲跳高選手奧利拉格斯

澳洲選手、東京奧運銀牌得主奧利拉格斯（Nicola Olyslagers）有一本神奇的日記：綠色的封面，內頁充斥著線條、筆記和各種顏色的塗鴉。每到場上空閒時，她總會捧著這本日記。

自2019年開始寫日記後，她在一年內贏下了九場比賽，僅有一場失利。日記上究竟寫了些什麼？奧利拉格斯透露：「有每次跳高後的技術建議、勵志名言和個人反思。」

澳洲跳高選手奧利拉格斯在場邊看自己寫的日記。（取材自澎湃新聞）
澳洲跳高選手奧利拉格斯在場邊看自己寫的日記。（取材自澎湃新聞）

「我在每次跳高後都會給自己打分數，即使我打破個人紀錄，我也知道自己還有很多地方可以進步。」這樣的自我評估幫助奧利拉格斯保持專注，也讓她寫下2米02的澳洲跳高紀錄，並在奧運首秀中奪得銀牌。

帶了奧利拉格斯14年的教練認為，寫日記的習慣是奧利拉格斯訓練的基石，「她必須知道自己接下來應該怎麼做，而不是被情緒沖昏腦袋。」

英國短跑選手修斯。（路透）
英國短跑選手修斯。（路透）

英國短跑選手修斯

英國短跑選手修斯(Zharnel Hughes)在日記中不僅記錄訓練的過程和個人反思，甚至用日記預言自己的成績。

2023年7月23日早晨，修斯在日記寫下他想達成的200米決賽成績——19秒73，結果在幾小時後的鑽石聯賽倫敦站中，他正是以19秒73打破保持30年之久的英國200米紀錄。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 澳洲 東京奧運

上一則

巴奧／全球電腦大當機 國際奧委會：對系統是好考驗

下一則

奧運籃球／柯爾仍屬意安比德先發 杜蘭特回歸成關鍵因素

延伸閱讀

巴奧／全球電腦大當機 國際奧委會：對系統是好考驗

巴奧／全球電腦大當機 國際奧委會：對系統是好考驗
日本女子體操隊長未成年吸菸喝酒 不能去奧運了

日本女子體操隊長未成年吸菸喝酒 不能去奧運了
巴奧／法總統府稱馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前

巴奧／法總統府稱馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前
巴奧／美國轉播奧運 谷歌引進AI解說 還能客製化每日精華

巴奧／美國轉播奧運 谷歌引進AI解說 還能客製化每日精華

熱門新聞

阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

2024-07-13 15:49

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死