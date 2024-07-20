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巴奧／拚4秒60 美18歲攀岩小將要拿最快速金牌

新華社／北京21日電
美國18歲小將塞繆爾·沃森在巴黎奧運的目標是爬進4秒60。(新華社)
美國18歲小將塞繆爾·沃森在巴黎奧運的目標是爬進4秒60。(新華社)

攀岩項目即將在巴黎第二次亮相奧運。這個年輕項目將迎來擴容，單獨設項的速度攀岩或將見證用時最短的新奧運紀錄乃至世界紀錄。在戶外運動盛行的法國，有著「岩壁芭蕾」之稱的攀岩或許還將為觀眾們奉上力與美的優雅，以及獨特的項目文化。

在東京，速度攀岩僅作為全能項目的一個環節；到了巴黎，它將單獨設項，決出男、女兩塊金牌。這也讓全球速度攀岩在過去三年飛速發展，男子世界紀錄自2021年以來的刷新次數已達到驚人的10次，女子紀錄也已七度被改寫。現在，男子紀錄來到了4秒79，由美國18歲小將塞繆爾·沃森(Samuel Watson)今年4月創造。這一用時短到甚至不夠成年人完成兩次呼吸，也是目前所有奧運項目中用時最短的世界紀錄。女子世界紀錄也在去年9月由波蘭選手米羅斯瓦夫(Aleksandra Miroslaw）提升到了6秒24。

全球攀岩界對在巴黎誕生新紀錄充滿期待。目前的世界大賽奪冠成績已遠超奧運紀錄，而在巴黎打破世界紀錄也不是不可能。沃森更是直言，自己在巴黎奧運的目標是爬進4秒60。

不過，金牌的歸屬卻很難僅憑紙面實力預測。由於攀岩速度賽在排位賽後採取兩兩對決的單場淘汰賽制，且該項目失誤率頗高，世界大賽淘汰賽階段的失誤率能達到30%到50%左右，因而高手提前出局的情況屢見不鮮。再加上該項目仍處高速進步期，後起之秀和黑馬頻現，因此，奧運史上首枚男、女速度攀岩金牌花落誰手，不到比賽結束任何人都無法預料。

美國18歲小將塞繆爾·沃森在巴黎奧運的目標是爬進4秒60。(新華社)
美國18歲小將塞繆爾·沃森在巴黎奧運的目標是爬進4秒60。(新華社)

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