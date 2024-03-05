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巴黎奧運開幕式 32萬人持票進場 20萬人在塞納河觀禮

中新社／巴黎5日電
巴黎奧運開幕式持票觀眾規模，官方粗估約32萬人。（美聯社）
巴黎奧運開幕式持票觀眾規模，官方粗估約32萬人。（美聯社）

法國官方5日稱，2024年巴黎奧運開幕式持票觀眾規模約為32萬人。有關開幕式的部分安保細節同時對外披露。

法國內政部長達爾馬寧當天代表官方公布2024年巴黎奧運開幕式相關情況。他表示，開幕式持票觀眾規模約為32萬人，其中10萬名觀眾通過購票入場，22萬名觀眾通過獲取免費票入場。除持票觀眾外，還有約20萬人可以在塞納河周圍建築等地點觀看開幕式。

根據巴黎奧組委此前公布的消息，巴黎奧運開幕式將在塞納河河道及沿河區域內舉行，不再局限於體育場。上萬名運動員將乘坐船隻經由塞納河入場。儘管觀眾規模比之前預期有所縮減，但如果開幕式按塞納河計畫順利舉辦，無疑將會盛況空前。

巴黎奧運安保官員5日透露，開幕式上總共將有180艘船沿塞納河入場，其中94艘船將搭載運動員。按目前安排，開幕式運動員乘船入場起點為奧斯特利茨橋，終點為靠近埃菲爾鐵塔的耶拿橋，沿途會經過巴黎聖母院、羅浮宮、大皇宮等著名景點。

達爾馬寧同時公布了開幕式的部分安保細節。巴黎周圍150公里半徑內的區域將在7月26日開幕式當晚7點到午夜關閉空域，屆時巴黎周邊的戴高樂機場、奧利機場、勒布爾歇機場和博韋機場的運營將會受到影響。

達爾馬寧還說，根據目前收集到的信息，巴黎奧運並沒有受到特定的恐怖主義威脅。

巴黎奧運 內政部 巴黎聖母院

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