香港僑生獲原住民三等獎章 黃松光「砍」出苗栗中橫公路

苗栗縣苗栗縣政府原住民族及族群發展處原住民退休科長黃松光（右），最近獲得原住民三等獎章肯定，是苗栗縣第一人。(圖／苗栗縣政府提供)

苗栗縣苗栗縣政府原住民 族及族群發展處原住民退休科長黃松光是香港 僑生，愛上台灣生活及苗栗女兒，使命感投入工作，苗栗中橫公路還是他參與「砍」出來、無中生有的路線，最近獲得原住民三等獎章肯定，苗栗縣第一人。

黃松光今年1月屆齡退休，今年3月24日在屏東縣原住民族委員會「原住民族公共建設2025年執行績優頒獎典禮」，獲頒原住民族三等獎章，獎項是原住民族委員會獎勵對原住民族事務、學術研究、政策推動、文化傳承、公共建設及國際交流等具貢獻人士，同場苗栗縣政府原民處也獲部落特色道路改善計畫第1名。

「別人眼底下只是工作，而我心裡就是志業，服務原鄉多年基層公共建設，總算是有點成績。」黃松光曾許下的生日願望很特別，願有足夠的智慧，知悉薪俸來自民脂民膏，公權力係民眾立法授予，所以要克制戒慎，每天都要做好分內的工作。他認為獲得原住民三等獎章，算是公務生涯的美好ending（結束）。

黃松光於1980年從香港到台灣就讀台灣大學土木系，畢業後先在民間工作，2001年轉跑道公職，除了3年時間在苗栗縣頭屋鄉公所擔任建設課長，其餘都在縣政府，投入原住民經建事務20年，愛上台灣的生活、苗栗女兒，工作印象最深就是南庄鄉、泰安鄉聯絡道苗栗中橫興闢。

他回憶說，泰安、南庄是苗栗縣兩大重要風景區，土地相接卻無道路交通，前縣長劉政鴻重要政見希望連通，觀光旅遊、農產運輸便利升級，雖委外規畫設計，但當年除了一部分伐木便道，大部分是無路可走，他與同事參與踏勘，一路砍草開路，從早走到晚，還數度險些墜落深谷，後來終於有初步路線，也促成5公里多、2億多台幣的苗栗中橫。