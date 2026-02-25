我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 球星趙士強英雄命狗熊運

記者藍宗標／專題即時報導
趙士強1985年旅日前，民生報安排他與當時棒壇後起之秀呂明賜進行「全壘打王」對抗賽。（本報資料照片）
趙士強1985年旅日前，民生報安排他與當時棒壇後起之秀呂明賜進行「全壘打王」對抗賽。（本報資料照片）

第6屆世界棒球經典賽3月登場，中華隊要怎樣面對火球投手？「微笑喬治」趙士強開了7個字的藥方－-「棒子握短1公分」。

你怎能不愛棒球？

趙士強接受本報系聯合報「運動人生」專訪，他的「棒球智慧」完美展現電影「魔球」那句經典：「你怎能不愛棒球？」

棒球運動發展極早，多次列為奧運表演賽；1983年，中華隊靠名投郭泰源壓制日本隊火線、「微笑喬治」趙士強再見全壘打，取得隔年進軍奧運門票，不料「全壘打王」突然熄火，首度參加奧運表演賽只以銅牌作收。想起40多年前的戰役，趙士強直言「奧運對我來說是傷害很大的比賽」。

趙士強原是台中市北屯國小籃球隊員，因人高馬大被選進棒球隊，成了金龍少棒第五代球員。後來，他從東峰國中轉到屏東美和中學，拿過青少棒及青棒世界冠軍。

趙士強首次當選成棒國手是1982年世界盃，中華隊與美國隊並列第3；當年22歲的他，32次打數揮出兩支全壘打、1支3壘打、7支2壘打等17支安打，以打擊率5成31奪下大會打擊王，還獲選明星右外野手，「微笑喬治」封號不脛而走。

隔年洲際盃，趙士強對上半職業模式訓練的古巴隊強投，連轟兩支全壘打，迫使古巴隊在他後兩次打擊採取保送戰術「敬遠」，他也獲選大會最受歡迎球員。

進軍洛杉磯奧運 成敗都是他

1984年洛杉磯奧運將棒球列為表演賽，前一年的亞洲棒球錦標賽成了奧運資格賽；中華隊在決賽鏖戰日本隊至9局仍4比四平手，9局下防守的中華隊採取戰術性4壞球，讓日本隊攻成2出局滿壘，不料，一顆介於投手及1、2壘手間的「三不管地帶」高飛球，讓鎮守一壘的趙士強「再見漏接」。儘管此役也揮出全壘打，趙士強仍淚灑球場。

3天後，中華隊為搶奪奧運門票，先後迎戰韓、日兩強敵。中韓之戰打完9局2比2平手，中華隊在11局利用「強迫取分」戰術攻下致勝分。休息數小時再戰日本，當家投手郭泰源獨撐9局僅被揮出兩支安打，9局下雙方仍零比零，4棒趙士強奮力揮出「再見全壘打」，讓中華隊取得代表亞洲參加奧運棒球表演賽的資格。

從戰犯變成功臣，從狗熊變成英雄，趙士強認為那是他球員生涯最難忘的一刻。不過，趙士強登上奧運殿堂卻陷入嚴重低潮，5場比賽16個打數只揮出一支安打，最終中華隊只拿下奧運銅牌。

奧運表現失常，趙士強失去挑戰美國職棒機會，先加入日本業餘球隊本田技研鈴鹿隊，兩年後返台任味全隊總教練；1990年中華職棒開打，年僅29歲的他以味全龍隊副領隊身分登場。

全壘打王對抗賽 大戰呂明賜

趙士強成棒國手生涯短短3年，卻令人印象深刻。其中，1985年旅日前，民生報安排他與棒壇後起之秀呂明賜「全壘打王」對抗賽，兩天100個球揮出43支全壘打，雖略遜於呂明賜的51支，但仍圈粉無數；這場對抗賽也頗有傳承意味。

肯定高英傑、李來發 帶來新境界

第6屆世界棒球經典賽即將登場，中華隊被國人高度期待。趙士強說，1983、84年讓台灣棒壇發展到新階段的靈魂人物是從日本職棒返台的高英傑及李來發，兩人協助球員系統性訓練，調整體能、守備及小動作，如今中華隊球員技術、情蒐等各方面都有很大改變，相信能從容應對強敵。

日本隊徵召旅美好手大谷翔平、山本由伸參賽，當然想討回前年世界12強棒球賽不敵中華隊的面子，3月6日登場的「台日大戰」，對中華隊挑戰相當大。

趙士強小檔案 製表／藍宗標
趙士強小檔案 製表／藍宗標

世報陪您半世紀

洛杉磯奧運 日本 古巴

上一則

台灣文學再傳捷報 「臺灣漫遊錄」入圍布克國際獎

延伸閱讀

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻

棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻
NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 杜蘭特：我跟柯瑞沒說過不打

NBA／將出征洛杉磯奧運拚第5金 杜蘭特：我跟柯瑞沒說過不打
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶