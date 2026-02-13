我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

教唱女神楊惠絜20年功力深 唱到白冰冰上門求教

記者簡慧珍／即時報導
楊惠絜愛唱歌進而教唱歌。(記者簡慧珍／攝影)
楊惠絜愛唱歌進而教唱歌。(記者簡慧珍／攝影)

世界日報 陪您半世紀

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，20年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

楊惠絜的父親楊進榮在新北市蘆洲執業，當地很多居民知道這位老中醫愛唱歌，三名子女都學音樂，長女楊惠絜大學考上文化音樂系，雙主修鋼琴和琵琶，在學期間和男同學參加「五燈獎」雙人對唱，唱到三度一關因沒人挑戰，主辦單位取消這個競賽單元。

楊惠絜參加電視台歌唱比賽，接觸影視廣播領域，採訪一位畫家兼命理老師被相中成為長媳，大四畢業就步入家庭，隨夫婿到大陸經商，兩個孩子相繼出世才回彰化縣定居，起初是家庭主婦，等孩子上小學她到卡拉OK店唱歌打發時間，老闆主動招生開班教唱。

她錄下教唱的影片貼個人臉書，愛唱歌民眾遠從屏東甚至台東到彰化上課，曾有妥瑞氏症、亞斯伯格症、過動兒的家長帶孩子登門學唱歌，希望穩定情緒。楊惠絜表示，結合教育理論和五行八卦，這些孩子情緒逐漸安定下來。

五年前，楊惠絜的LINE忽然出現「冰冰姐」，以為是詐騙不加理會，但好奇心驅使，兩天後點開，竟真是白冰冰請她教唱自己新歌「體會」，兩人情誼從此建立。楊惠絜去年12月為瑪喜樂社福基金會舉辦「星光璀燦」公益演唱會，白冰冰扮演「主人家」角色，全程陪伴到送客，把她當作冰冰家族一員。

楊惠絜被學生和網友稱作「教唱女神」，個人臉書擁有9萬名粉絲，多次被詐騙集團冒名詐騙，她深感困擾，一口答應擔任彰化縣員林和溪湖警分局的反詐大使。她說，會盡力支持公益活動，用唱歌和教唱增進社會善的力量與循環。

詐騙集團 LINE

上一則

要柴不要命(上)

延伸閱讀

都遇喪女痛… 白冰冰安慰S媽 喊話具俊曄：不能傷心下去

都遇喪女痛… 白冰冰安慰S媽 喊話具俊曄：不能傷心下去
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨
與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕

與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕
邀胡瓜上節目 白冰冰過年想找回兄弟姊妹

邀胡瓜上節目 白冰冰過年想找回兄弟姊妹

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

超人氣

更多 >