跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗 從全球化看美國新武器

跨境創新創業交流協會理事長、瀛睿律師事務所所長簡榮宗表示，晶片、美元等經濟工具，轉變成戰略武器。(圖╱簡榮宗提供)

長期協助處理投資、併購與產業法規調適、也擔任跨境創業協會理事長的律師簡榮宗看全球局勢表示，「這幾年，創業或經營企業的人，大概都有一個共同感受：世界好像再也沒有恢復正常的一天。」因此他特別推薦費希曼（EdwardFishman）的著作《經濟戰爭時代：全球經濟如何成為美國的戰爭武器》。

解構主流世界觀

簡榮宗指出，疫情後的供應鏈 斷裂、地緣政治升溫，再加上美國關稅與科技政策的反覆調整，讓許多企業意識到：過去那套只談效率、不談政治的商業邏輯，正在快速失效。

他提到，我們這一代人幾乎是在「全球化會一路延伸」的信念中長大的。分工愈細、效率愈高、市場愈自由，政治自然會慢慢退場，這是過去30年最主流的世界觀。「但《經濟戰爭時代》讓人清楚地看到，這個假設已經不成立了。」

費希曼在書中指出，今天的國際競爭，不再只是企業之間的價格或技術之爭，而是被國家安全、制裁工具與地緣政治全面包覆。「甚至可以說，全球化不是在退燒，而是在解體。」簡榮宗補充。

這本書中最讓簡榮宗感到震撼的，是它揭示了一個許多人未完全意識到的現實：現代戰爭的勝負，早就不再只決定於戰場。

他說：「現在真正能左右國家或企業命運，往往是一紙出口管制、一項金融制裁，或是一個外國直接產品規則的施行。」晶片、美元、金融清算系統，這些在過去被視為中性的經濟工具，正在轉變成比航空母艦更有效率的戰略武器。

簡榮宗提到，費希曼在書中提出的關鍵概念「鎖喉點」，是理解當前世界最重要的切入點。

「簡單來講，鎖喉點就是全球化在追求效率的過程中，無意間創造出的結構性弱點。」也就是說當全球產業高度集中於少數關鍵節點，一旦這些節點被掌握，就可以在不動用傳統軍事力量的情況下，讓一個國家或企業幾乎無法正常運作。

在簡榮宗看來，美國最強大的第一個鎖喉點，就是美元清算體系。全球絕大多數跨境交易，都必須透過美元體系完成。一旦被切斷與美元的往來，就算企業有訂單、有貨物，也可能因為無法收付款而停擺。

金融制裁撒手鐧

「這也是為什麼金融制裁會這麼致命。」他舉例，早期美國對伊朗 的制裁，不只影響伊朗本身，甚至讓法國巴黎銀行付出天價罰款。從那之後，全球金融機構學到一件事：合規，比獲利更重要。

第二個鎖喉點則是半導體與尖端科技。簡榮宗指出，「現代晶片不是單一產品，而是一整條由設計軟體、製程設備、材料與專利疊加而成的體系。」而這條供應鏈的核心技術，長期深埋著美國技術的基因。

只要出口規則一改，整個產業就可能被迫停擺。這也是為什麼中興、華為會在短時間內遭受重創，並進一步催生「中國製造2025」這類戰略。

書中對伊朗與俄羅斯的案例分析，讓簡榮宗印象深刻。「早期的制裁很笨重，要靠軍艦、封鎖、石油 禁運，成本高、效果慢。」但近20年，美國發現了一種更有效率的方法：讓市場自己害怕。在伊朗案例中，美國並未完全依賴聯合國，而是透過對金融機構的鉅額罰款，讓銀行自行切割風險。

他進一步提到，到了俄羅斯，制裁則變得更加細緻。一方面要削弱其長期戰爭能力，一方面又要顧及全球能源價格與國內政治壓力。於是出現了石油價格上限這種折衷方案。「這正是經濟戰最矛盾、也最真實的一面。」

談到亞洲與台灣，簡榮宗指出，台積電的案例也讓人深省。「台積電的選擇，早就不只是商業問題，而是『能不能繼續運作』的問題。」在科技成為地緣政治資產的時代，企業的策略空間，已被國際規則深刻影響，去美國投資已經不是要不要的問題。

他認為，這也提醒所有企業經營者：供應鏈的選擇，已從「便宜與否」，變成「安全與否」。費希曼在書中提出的「不可能的三位一體」，也是簡榮宗認為最值得反覆思考的結論。

他表示，一個國家不可能同時擁有：自由貿易、經濟自主以及低度地緣政治影響。「過去30年，我們選擇了效率與價格；現在，世界正在反向操作。」各國寧願付出高成本，也要換取供應鏈可控與安全。這不是短期循環，而是一條幾乎不可逆的道路。