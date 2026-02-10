知名二代殯葬業者郭憲鴻 花了12年與遺憾和解

我的頻道

記者張瀞文／即時報導
知名二代殯葬業者「小冬瓜」郭憲鴻（左）與父親的關係長期存在許多誤會，一直到父親過世後，他才與父親和解。(圖／三采文化提供)
知名二代殯葬業者「小冬瓜」郭憲鴻（左）與父親的關係長期存在許多誤會，一直到父親過世後，他才與父親和解。(圖／三采文化提供)

「小冬瓜」郭憲鴻是台灣知名二代殯葬業者，以媒體和社群分享殯葬知識、推動生命教育，被視為業界知識型ＫＯＬ。這幾年，小冬瓜總勸諭還在世的人把握當下，透過「及時四道」（道謝、道歉、道愛、道別）活出沒有遺憾的人生。

那麼他自己呢？有做到沒有遺憾的告別嗎？他有些不好意思：「直到最近，我想到父親終於不會一直流淚。」與遺憾和解這條路，他走了12年。

父親離世 留下誤會未解開

2013年9月，小冬瓜的父親、知名殯葬業者郭東修（外號冬瓜）因癌症過世。在此之前，小冬瓜與父親的關係長期因雙方心意無法對頻，存在許多誤會。

例如父親兒時生活辛苦，認為給兒子最好的物質生活就是愛。但在小冬瓜看來，父親忙於事業缺席他的成長，他拿零用錢還得跟會計請款，他覺得父親只會用金錢填補虧欠，甚至曾瞧不起父親。

或者，在小冬瓜印象中，父親總是說他「這點事都做不好」，他感受不到一丁點愛，只有否定。直到父親過世後他看到父親生前的節目錄影，才發現父親對外總為兒子的才華感到驕傲，甚至在節目上落淚尋子。

小冬瓜看著影片爆哭，悔恨自己根本不認識父親。父親從確診到離世不到兩個月，猝不及防的離別，讓當時年僅23歲的他留下了巨大的遺憾。

曾經痛苦 成為生命的禮物

父親過世後，小冬瓜帶著父親的骨灰搭飛機去日本和香港，那些父親很想去的地方。在飛機上，他看著身旁的骨灰痛哭失聲。這是父子此生第一次旅行，卻是以這樣的形式。他還想要跟父親說謝謝、想證明自己真的很不錯給父親看，甚至希望跟父親好好道歉與道別；但都已經來不及。

「因為我（對父親的離世）沒準備、有遺憾，所以12年後的我，拿了兩座金鐘獎、寫了兩本書。」時移事往，至今回頭望，小冬瓜卻把當時造成他巨大痛苦的遺憾視為「生命的禮物」。

父親的光環曾讓小冬瓜感到迷惘，找不到自己的價值。後來他創立「單程旅行社」YouTube頻道與殯葬禮儀公司，推廣生命教育與「不害怕死亡的世界」，他希望透過分享知識，讓其他家庭不要經歷他的慌張與遺憾。

把握當下 做不缺席的爸爸

在一次參加媽祖遶境的挑戰活動中，小冬瓜與自己對話，體悟到不必成為父親，也不必超越父親，只要走出自己的路。

小冬瓜和父親無法擁有良好親子關係的遺憾，也讓他為自己的父親角色定錨。他嚴格執行時間管理，將周五留給太太，周六、周日留給孩子。工作再忙也堅持每年暑假撥出兩周帶孩子出遊，為親子間留下美好回憶。

面對關係疏離的生母，小冬瓜也努力不留遺憾。他意識到自己對生母的憤怒其實是渴望被愛，主動寫了一封信約生母吃飯，坦承自己的受傷與怨懟，最終解開了多年的心結。

小冬瓜認為，如果父親過世時一切圓滿、毫無遺憾，沒有讓他的人生留下這麼多未竟之事，現在的他可能只是一個平凡的人；正因「沒準備、有遺憾」，造就了現在的他。

小冬瓜在第一本書分享摯愛離世前「及早準備、避免遺憾」的方法，雖然拉近了許多人與家人的距離，但也讓某些讀者感到焦慮與後悔。

現在的小冬瓜強調，雖然準備很重要，但「沒有準備其實也沒關係」，重點是別讓自己的人生卡在過去的遺憾，試著去轉化，我們最終會發現，生命都是禍福相倚，而許多遺憾其實是禮物，靜靜地在那裡，等待你去發現。

「小冬瓜」郭憲鴻是台灣知名二代殯葬業者,以媒體和社群分享殯葬知識。(圖／三采文化...
「小冬瓜」郭憲鴻是台灣知名二代殯葬業者，以媒體和社群分享殯葬知識。(圖／三采文化提供)

