我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

棒球教練胡文偉成立「練習曲書店」 深耕花蓮要留住500個家庭

記者陳宛茜／花蓮報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
棒球教練胡文偉(右一)成立「練習曲書店」，希望全方位陪伴花蓮新城國小棒球隊員，文化部長李遠為球隊打氣（右三）。（記者陳宛茜／攝影）
棒球教練胡文偉(右一)成立「練習曲書店」，希望全方位陪伴花蓮新城國小棒球隊員，文化部長李遠為球隊打氣（右三）。（記者陳宛茜／攝影）

棒球教練胡文偉30年前到花蓮當兵，從此愛上花蓮不想離開。十年前，他在新城鄉海邊遇見投球的孩子，決心為新城國小成立棒球隊。為了陪伴這些孩子，他在太魯閣山腳下成立「練習曲書店」，並以此為基地逐步改造社區廢棄建築成為共學空間和商場，目標要留住五百個家庭。

「練習曲書店」今年入選文化部徵選的首屆百大文化基地。名為書店，「練習曲書店」書籍卻只借不賣，內部就像一個溫暖的家，孩子們一起吃飯、練球、寫功課與彼此陪伴。書店還透過「打工換宿」吸引大學生來此地擔任短期書店店長。胡文偉說，他希望透過「交換店長」刺激村內村外交流，持續推動共好付出的文化。

胡文偉還徒手改造廢棄的幼兒園成為提供孩子住宿的新晨共學基地，「我和老婆說，我們可以什麼都不要，但要有一個地方可以照顧孩子。」透過部會和地方的媒合，他將閒置的舊台電大樓改建為外型深具設計感的地方選物商場「山海百貨」，不僅開了分店，還成為文創品牌巡迴各地展售。胡文偉笑著說，他們好像是「洗屋師」，住進大家認為有「歹物仔」的地方，就會趕走髒東西、讓房子旺起來。

從開書店到經營文創品牌，胡文偉沒想過會從棒球教練變生意人，「我邊做邊學邊了解，原來不管是體育、教育、社區改造和在地文化、藝術，還有最後的商業支持，統統脫離不了關係。」他發現，沒有在地就業機會、孩子的父母只能赴外地謀生，隔代教養問題就無法解決，想要打造一個美好的城鄉，就不能少掉工作機會。

胡文偉算過，一年1億元台幣（約318萬美元）的營業額可以養活50個員工，如果達到10億台幣，就能提供500個工作機會、留住500個家庭。他認為自己不擅長商業，但希望引進更多資源創造在地工作機會，「希望有一天我可以真正自由，全心全意陪伴小朋友」。

上一則

寄信

延伸閱讀

奢侈品牌進軍大眾體育市場 大筆贊助足球、棒球

奢侈品牌進軍大眾體育市場 大筆贊助足球、棒球
棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地

棒球教練胡文偉開練習曲書店成文化「洗屋師」 入選首屆百大文化基地
花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人

花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人
媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區

媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區

熱門新聞

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

挪威機場驚險記

2025-12-26 01:00

不幸中的萬幸

2025-12-31 01:00

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭