我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

爸爸一句話 45歲廣告人變城市蜂農

記者張策／新北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
45歲青年蜂農陳柏承在蘆洲住家頂樓養蜂。（圖／陳柏承提供）
45歲青年蜂農陳柏承在蘆洲住家頂樓養蜂。（圖／陳柏承提供）

45歲青年蜂農陳柏承在蘆洲養蜂，用自家產的蜂蜜做調味，在巷弄裡的店做料理，他以養蜂結合生活，努力將「爸爸的興致」變成城市的甜味基地。這段路，一開始其實只是爸爸的一句話「我們來養蜂吧」。

早年陳柏承家裡在石門有一處農場，種水果、種菜，偶爾在石縫裡發現野蜂，父子倆覺得新奇就開始養蜂，但第1年碰上了霸王級寒流沒有食物死光光。

後來他把蜂箱搬回蘆洲的家，研究蜜蜂習性、氣候變化與餵養方式，他學的是商業設計，原本在廣告領域發展，養蜂只是興趣，沒想到愈做愈有心得，一箱箱蜂蜜產出，並投入蜂蜜加值產品，把設計融入蜂蜜品牌、推廣到食農體驗。

陳柏承開的早午餐店有如「蜂蜜的生活化場景」，蜂蜜飲品、甜點與部分料理，都是用自家產的蜂蜜調味。他也和新北農業局合作舉辦「蜂蜜廚神挑戰賽」，他說，蜂蜜不只能做甜點，也能應用在中西料理、家常菜。

陳柏承說，自己真正愛上蜂蜜，是在開始接觸「台灣特殊蜜源」之後。「我第一次吃到特殊蜂蜜，我以為那不是蜂蜜，因為味道跟以前完全不一樣。他最驕傲的是自家的產品拿下國際三星金獎，成為家族的驕傲。

養蜂10年，陳柏承沒有停下腳步，未來，他想要建立更多的據點，把城市養蜂擴大，並推廣更多台灣特殊風味蜂蜜與料理應用。

蜂蜜 三星

上一則

在夏威夷搭公車

延伸閱讀

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好
天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水
嬰幼童大腦神經發展關鍵期 華醫提「護腦飲食」3原則

嬰幼童大腦神經發展關鍵期 華醫提「護腦飲食」3原則
料理功夫/桑葚果醬優格碗

料理功夫/桑葚果醬優格碗

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00
作者投稿記載第一代移民心路歷程。（作者提供）

相遇移民路 轉眼四十年

2025-12-15 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡