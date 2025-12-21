爸爸一句話 45歲廣告人變城市蜂農

45歲青年蜂農陳柏承在蘆洲住家頂樓養蜂。（圖／陳柏承提供）

45歲青年蜂農陳柏承在蘆洲養蜂，用自家產的蜂蜜 做調味，在巷弄裡的店做料理，他以養蜂結合生活，努力將「爸爸的興致」變成城市的甜味基地。這段路，一開始其實只是爸爸的一句話「我們來養蜂吧」。

早年陳柏承家裡在石門有一處農場，種水果、種菜，偶爾在石縫裡發現野蜂，父子倆覺得新奇就開始養蜂，但第1年碰上了霸王級寒流沒有食物死光光。

後來他把蜂箱搬回蘆洲的家，研究蜜蜂習性、氣候變化與餵養方式，他學的是商業設計，原本在廣告領域發展，養蜂只是興趣，沒想到愈做愈有心得，一箱箱蜂蜜產出，並投入蜂蜜加值產品，把設計融入蜂蜜品牌、推廣到食農體驗。

陳柏承開的早午餐店有如「蜂蜜的生活化場景」，蜂蜜飲品、甜點與部分料理，都是用自家產的蜂蜜調味。他也和新北農業局合作舉辦「蜂蜜廚神挑戰賽」，他說，蜂蜜不只能做甜點，也能應用在中西料理、家常菜。

陳柏承說，自己真正愛上蜂蜜，是在開始接觸「台灣特殊蜜源」之後。「我第一次吃到特殊蜂蜜，我以為那不是蜂蜜，因為味道跟以前完全不一樣。他最驕傲的是自家的產品拿下國際三星 金獎，成為家族的驕傲。

養蜂10年，陳柏承沒有停下腳步，未來，他想要建立更多的據點，把城市養蜂擴大，並推廣更多台灣特殊風味蜂蜜與料理應用。