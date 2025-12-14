屏東縣花農林志鴻 育出稀有的「斑葉火鶴」

我的頻道

記者劉星君／屏東報導
屏東麟洛鄉花農林志鴻（右二）。（記者劉星君／攝影）
屏東麟洛鄉花農林志鴻（右二）。（記者劉星君／攝影）

火鶴花語代表熱情、幸福和關懷，近年觀葉火鶴也漸成觀葉植物界新寵兒。屏東縣麟洛鄉花農林志鴻團隊即培育出稀有的「斑葉火鶴」，粉、橘色系相間，小小一盆甚至賣出上萬元（台幣，下同），堪稱屏東「綠金」產業奇蹟。

麟洛鄉農村巷弄有間700坪溫室，擺放各種觀葉火鶴母株，每株葉片各有千秋，有的葉面粉橘、綠色與粉色各半，有的葉面超有立體感，葉脈型態也多元。

43歲林志鴻原做進口水果，副業養水晶蝦。疫情時經朋友介紹接觸觀葉植物，買回種在水族箱下方，起初自日本買很多漂亮的龜背芋，認識觀葉火鶴後特別喜歡。

他說，觀葉火鶴生長慢，幼苗到成株約花三年，他們培育的斑葉紅鳳凰，斑駁葉面搭配深綠斑點與粉色葉脈，360度都能觀賞。變異觀葉火鶴培養難度雖高，但小小一盆可賣到數萬元甚至百萬元，團隊不斷突破，已培育出斑葉、紅水晶，黑桃等變異種。

夥伴林珊郁說，觀葉火鶴原生活在雨林最下層陰濕環境，他們引入培植後，母株室就開兩台冷氣營造原生環境，也努力掌握流行趨勢。

林志鴻為培育更好看的火鶴，下重本從美國買母株不斷育種，還沒漲價時有些一株好幾十萬元，如今漲到好幾百萬元，而新育成的品種，目標就是要賣回美國，甚至布局歐洲，讓大家看見屏東花農的軟實力。之所以將公司取名「植濁」，代表他對每件事的努力與執著。

