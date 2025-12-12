「不只被聽見，而是被需要」 視障鋼琴家許哲誠街頭找回人生

視障鋼琴家許哲誠擔任「基隆音樂愛心大使」，用心分享勵志故事。（記者游明煌／攝影）

視障鋼琴家許哲誠出生後雙眼失明，但從小對音樂很有天賦，14歲獲「國際身心障礙青年音樂家」首獎，因到奧地利留學沒畢業深受打擊曾陷低谷，他改當街頭藝人重新站起，擔任「基隆音樂愛心大使」分享勵志人生，他說「我看不到，但從來都沒有放棄用音樂感動更多人。」

許哲誠是基隆人，為全盲鋼琴家，出生不久因視網膜剝離導致雙眼失明。但他從小展現對音樂不同常人的音感，曾被譽音樂天才，六歲拜師學鋼琴，九歲拿下「金車鋼琴比賽」第三名。

許哲誠雖然看不到，人生之路卻沒有因此受限，16歲參加「行天宮菁音獎」全台學生音樂比賽優勝的許哲誠，後來獲推薦到奧地利史泰利亞邦立音樂學院深造，卻因視障與學習條件的差異，沒有通過考試而休學，返台後他陷入低潮。

朋友鼓勵他不如從街頭找回音樂人生，21歲的許哲誠放下身段考取街頭藝人證照，他把古典音樂融入街頭的日常生活，多年來，他到各地演奏，音樂路也重獲新生，還發行音樂專輯。

許哲誠還到各地學校分享他如何走出逆境，活出希望，並現場彈奏鋼琴鼓勵學生勇敢追夢。許哲誠表示，只要努力，總有一天會改變，「我的創作不只是希望被聽見，而是被需要。」

花蓮發生堰塞湖災情，許哲誠譜曲祝福；基隆垃圾車今年7月換音樂及彩妝，他把原有「給愛麗絲」、「少女的祈禱」用鋼琴串成組曲，他說，「基隆人每天都聽得到我的音樂，很感動。」