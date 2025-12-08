李敖故居明年底拆除 上萬冊藏書曝光 質詢催淚瓦斯重現江湖

我的頻道

記者洪子凱／台北即時報導
已故作家李敖位於大安區敦化南路上的故居因都更將於明年底拆除，其子李戡近日也將位於敦化南路上的故居改造成書房展覽。（記者黃義書／攝影）
已故作家李敖位於大安區敦化南路上的故居因都更將於明年底拆除，其子李戡近日也將位於敦化南路上的故居改造成書房展覽，裡面藏有近萬冊書籍以及當年質詢的道具如催淚瓦斯等，邀請投過李敖的支持者向他報名，一起來回味李敖所留下的點點滴滴。

走進李敖故居玄關映入眼簾擺放的是當年放在立委辦公桌上的名牌，李戡表示，這也是父親最自豪的事之一，笑稱「當年是為給馬英九壓力跑去選立委的」，最終吊車尾當選，而當時叱吒風雲的立院生活點滴，卻被保留下來，包含通訊錄、合照，甚至就連當年質詢台上噴過的催淚瓦斯至今都存放在書櫃中。

除令人印象深刻的立院法寶外，房子內存放著李敖自己與友人大量藏書，包含當年出資「自由時代周刊」、「李敖大全集」等全都被保存下來，李戡說，「這屋內藏書至少上萬冊」已搬家整理超過半年，還是有非常多書籍為整理完，他則區分成六大區塊，包含父親不同時代和特色的出版品、文件及紀念品。

李戡表示，最喜歡則是父親所留下來相關文件，包含其祖父畢業證書、父親的台大聘書，當年考試的數學考卷，還有當年身為父親老師胡適親筆寫給李敖的書信，對於目前從事近代研究工作的他來說，都是非常珍貴的資料。

「父親在此居住絕對有超過20年」李戡分享，自己從出生有印象就居住於此，後來2002年有租人短暫搬離此處，直到2012年再次搬回來直至現在，對於這個家有非常深厚的感情，而小時候就是在書房寫作業，而父親則有三個書桌，分別在客廳、書房、廚房，李敖則會在不同書桌尋找靈感，寫書、寫評論，而每一本書也都是他看過、經歷過、做筆記整理出來，即便父親已經離開7、8年但這個家仍存在他的影子。

李戡也說，將這些收藏品展覽出來，其實也和父親生前願望有關，而剛好這個契機，也感謝過去所有支持他的朋友，這裡共接待過數千位訪客，在都更前最後時光，他想邀請新老朋友來坐坐，自即日起到明年10月周五晚上開放兩團參觀，每組5-8人，只要一個人投過李敖，即可私訊他臉書、line報名。

