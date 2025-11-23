咖啡店結合香氛 屏東夫妻賣霧台味道

我的頻道

記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地旁巷弄間，有間充滿咖啡香與香氛的咖啡館，由霧台鄉手沖咖啡師杜博森與擔任精油調香師的妻子鍾佳蓁經營，帶大眾從嗅覺認識屏東、霧台的味道。(記者劉星君／攝影)
屏菸1936文化基地旁巷弄間，有間充滿咖啡香與香氛的咖啡館，由霧台鄉手沖咖啡師杜博森與擔任精油調香師的妻子鍾佳蓁經營，帶大眾從嗅覺認識屏東、霧台的味道。(記者劉星君／攝影)

「菸花嶼啡」坐落在台灣屏東屏菸1936文化基地旁巷弄，是間結合香氛特色的療癒系咖啡店，由魯凱族手沖咖啡冠軍杜博森與擅長調香的妻子鍾佳蓁共同經營，新店面除手沖咖啡，亦開香氛精油課程，鍾佳蓁調製的「霧台的味道」香氛，更入選屏東10大伴手禮。

杜博森與妻子愛情長跑7年後結婚，戀情發生在泰武鄉吾拉魯滋部落咖啡產業館，在那兒工作的他遇到帶墨爾本大學生來參訪的原民會翻譯鍾佳蓁，進而相識、相愛，後因妻子一句「我們來創業吧」，夫妻倆2021年回霧台家鄉開咖啡館。

杜博森是手沖咖啡達人，鍾佳蓁因緣際會接觸精油調香，成為調香師。夫妻在神山部落開設的咖啡館，以手沖咖啡搭配專屬霧台味道的香氛。鍾佳蓁一直希望打造一家結合咖啡香與精油調香的複合式空間，如同美國紐約布魯克林的LeLabo，這個夢想在夫家部落實現，她把對山林的感受，調出「霧台記憶」4種香氛，獲選屏東10大伴手禮。

不過山區淡季長，杜博森因妻子懷孕生子，難以在山上、山下兩頭跑，機緣巧合下找到屏菸旁的據點，決定另起爐灶。

新店面1樓做手沖咖啡、2樓選物店，3樓開精油香氛教室，結合「花草釀」理念，打造為咖啡與香氛融合的場域。

這對夫妻持續在創業路上打拚，跟著鍾佳蓁學製作香氛的學生說，「老師，妳是我們創業過程的貴人」，她笑說，能在調香小眾領域找到知音，很不容易。

