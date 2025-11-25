我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

魚露工廠第3代 郭宥森把鮮味釀給台灣

記者張策／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭宥森（左）與媽媽賴貴玉。(記者張策／攝影)
郭宥森（左）與媽媽賴貴玉。(記者張策／攝影)

台灣新北三重正義南路巷子裡一扇不起眼的鐵門內，正是台灣少數「釀魚露」的地點，傳承至第三代的老闆郭宥森把手放在2公尺深的水泥發酵槽語氣平靜表示「台灣真正自己釀魚露的大概就剩我們，其他幾乎是進口再加工。」

郭宥森祖父最早從福建搭舢舨船來台，做過豆乾、養豬，後來轉向釀醬油與魚露，之後創立民星食品廠，父親郭忠雄接手後守住古法，母親賴貴玉把原本用的小魚換成整尾鯖魚，意外讓魚露從腥鹹變得溫潤芳香，意外成為最獨特的風味。

郭宥森大學念食品營養，擔任過食品公司業務助理，也念過行銷碩士，本沒打算回家接班，直到爸爸身體不好，媽媽一肩扛起工廠，他才返家接手「靠時間吃飯」的老行業。

他說自己做的改變「不花俏但重要」，改良槽蓋、加防蚊網、控溫防味、清潔動線，讓環境更乾淨，但真正的底線不是技術而是誠實，強調「我也是消費者，自己都不敢吃的東西就不能賣別人。」

郭宥森表示，這幾年鯖魚供應吃緊，冬天魚太肥油太厚，不適合發酵，加上國際罐頭業者又搶貨，讓原料更難找，他仍堅持不用混料不加香精，用新鮮魚慢慢釀，量少但乾淨。

他說傳產的現實沒浪漫，有大小月、通膨、原料難求，通通得自己扛，這是良心事業，能做的就是把今天做到最好，一切全靠誠實與耐心釀出，雖味道根源在「谷氨酸」，但真正鮮味是人在等待裡留下的痕跡，「我們第一道要等6個月，整缸要2年」這急不得也不想急，因這一味是時間釀給台灣的。

上一則

不變的愛和親情

下一則

我的夢想

延伸閱讀

鴻海與日廠合作電動巴士 傳最快明年開始生產

鴻海與日廠合作電動巴士 傳最快明年開始生產
安世與客戶商量買晶圓供中國工廠 繞過荷蘭政府繼續生產

安世與客戶商量買晶圓供中國工廠 繞過荷蘭政府繼續生產
喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美

喬治亞州南韓工廠拘留事件 部分勞工已持B1簽證返美
進軍DRAM 長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

進軍DRAM 長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

熱門新聞

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…