我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

日籍學生杉田佳世乃 通過台灣送行者檢定

記者吳傑沐／苗栗報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自日本東京的杉田佳世乃（右），近日取得「喪禮服務丙級技術士」證照，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。（圖／仁德醫專提供）
來自日本東京的杉田佳世乃（右），近日取得「喪禮服務丙級技術士」證照，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。（圖／仁德醫專提供）

苗栗縣仁德醫專生命關懷事業科學生杉田佳世乃來自日本東京，因感受到台灣「送別」文化與儀式充滿情感與溫度，開始接觸台灣殯葬制度與生命教育，近日還通過「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。

校方指出，杉田佳世乃起初在台灣的大學研習針對台灣學習者的日語教育，因友人治喪而首次近距離接觸台灣喪葬文化，作為參禮者被深深打動，因而投入生命禮儀與異文化殯葬的學習領域。

杉田佳世乃說，日本的喪禮偏重靜謐與禮節；台灣的喪禮宗教色彩濃厚，在禮節之中表達哀傷，透過共感完成告別儀式，兩者有不同的致意方式。來到仁德醫專求學，自學台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與殯葬業者的校外實務實習，從遺體處置、靈堂設置到儀式協助等，逐一親身體驗。

兼任導師的助理教授王慧芬說，杉田總是以滿滿的熱情投入台灣殯葬領域，她證明了跨文化學習不只是挑戰，更是深入理解生命的實踐。

杉田說，喪禮服務丙級技術士技能檢定考試，是她在台灣學習旅程中的重要里程碑。「這不僅是專業能力的證明，也是我對台灣生命文化理解與敬意的象徵。」未來她希望推動日本與台灣在殯葬文化的交流與普及，以專業守護生命尊嚴的溫度帶給更多人。

日本

上一則

蘇格蘭台灣影展 部分場次完售、觀眾意猶未盡

延伸閱讀

喪上加喪…雲南喪禮「雨蓬積水」拉倒3米圍牆 6人吃席被壓死

喪上加喪…雲南喪禮「雨蓬積水」拉倒3米圍牆 6人吃席被壓死
泰國王太后詩麗吉 昔時尚魅力風靡全球 後期偶涉足政治

泰國王太后詩麗吉 昔時尚魅力風靡全球 後期偶涉足政治
H-1B簽證突加收10萬元申請費 華人婚喪被打亂

H-1B簽證突加收10萬元申請費 華人婚喪被打亂
居無竹（一）

居無竹（一）

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13

望眼欲穿

2025-11-13 01:00

那棟雅典的房子

2025-11-13 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費