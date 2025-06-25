花蓮體中教練侯鴻章 亞洲首位進國際龍舟名人堂

花蓮體中教練侯鴻章帶隊在國內外取得好成績，獲選國際龍舟名人堂，成為亞洲第一人。（記者王燕華／攝影）

每逢端午節 ，各縣市龍舟賽事紛紛戰鼓頻催，花蓮體育高中教練侯鴻章一如20多年來，今年也帶著子弟兵在鯉魚潭操舟備戰，他不只是台灣知名的金牌教練，近日更獲選國際龍舟名人堂，成為亞洲第一人。

侯鴻章是彰化人，從小喜歡游泳，對水域活動非常熟悉，就讀體大時台灣正發展輕艇運動，他也多次代表台灣參加比賽；執輕艇隊教鞭後，卻也帶來意外煩惱，輕艇比賽都是單人或雙人賽，其他十幾名隊員怎麼辦？侯鴻章不希望選手沒有下場比賽機會，才組隊划龍舟凝聚向心力。

侯鴻章帶隊嚴謹，冬季期沒賽事一周練五天，備戰大賽練六天，若有重要賽事集訓，更照三餐練習，他總是清晨5時起床，6時30分準時開練，他要求選手不能遲到，因為這是對生活的自律，還有對自己的態度，「若做什麼事都可有可無，就不會想拿冠軍」、「只要願意百分之百投入，距離成功就會更近」。

2018年台灣龍舟代表隊前進雅加達亞運，在1000公尺、500公尺摘下兩面金牌，又在200公尺披銀，亮眼成績加上隊員個個高顏值，被譽為「天菜軍團」，一夕暴紅，侯鴻章身為國家隊教練就是幕後大功臣。

侯鴻章如今專心在花蓮訓練選手，帶領的花蓮隊伍「Mr.CaNoe TAIWAN」，近來喜事連連，7月將到德國 布蘭登堡參加世界龍舟錦標賽，8月又將代表國家參加2025年成都世界運動會龍舟項目。

龍舟界四大賽事冬亞運、亞錦、世錦、亞運，侯鴻章都帶隊拿過金牌，可說已經「大滿貫」，他說，從選手到教練，投入水上運動已經30多年，這一、兩年就要卸下教練職務，讓年輕人來接棒。