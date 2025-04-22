詹芳書 珍惜人與人的連結

保發中心總經理詹芳書。(詹芳書/提供)

保險 事業發展中心總經理詹芳書推薦「夜深人靜的小說家」一書。他說，這本書讓人重新體認到，數字與績效背後，其實是人，是每一段生命的故事，是無聲的堅持與脆弱，特別推薦給那些習慣了快節奏、高壓力生活的人，閱讀這本書可帶來心靈的沉澱。

看見數據後的人生

王定國的「夜深人靜的小說家」收錄了九篇短篇小說，描寫的是台灣社會中許多人既平常卻又不平淡的故事。詹芳書指出，這些故事中隱藏著現代人的孤寂與無助，「即使身邊有家人朋友，心靈的距離卻彷彿隔著萬重山。」這種描述，讓他想起保險業在處理風險與人身保障時，有時卻容易忽略「人性層面」，即人與人之間真正的連結。

「我們每天處理的是風險數據，但數據背後是一條條需要被理解、被看見的人生。」他認為，這本小說集恰恰補足了這一點，它不說教，不煽情，卻讓人重新感受到「活著」的意義與份量。

在九篇作品中，詹芳書特別喜愛「斷層」這一篇。「它描寫的是921地震 後，一位失去家人與健康的男子，如何在社會斷層中尋找生機。」這位名叫小李的主角，靠看墳維生，又兼差賣盆栽，他穿梭在荒蕪的墓地與台中七期的豪宅區之間，試圖跨越那道無形的「社會斷層」。

他說，這讓他想到，保險業常說「保障每一個人」，但真正的挑戰是如何讓那些站在社會邊緣的人，也能被善待與看見。小李的故事提醒了他，職場上的我們，不應只是追求成果，更應看到每一個人的努力與生存的尊嚴。小說中的那位貴婦住在台中最貴的地段，卻對著玻璃看著街景，感受內心的空洞。「這正是當今社會的寫照，表面光鮮，內心卻失落無依。我們也應該問自己：究竟什麼才是幸福？是高樓大廈，還是心靈的滿足及與人連結的溫度？」

接納傷疤擁抱自己

詹芳書特別強調，王定國的筆觸有一種「無聲的溫度」。這種文字風格，讓小說即便處處寫著傷口與悲傷，卻仍能讓人在閱讀中感受到溫暖與堅韌。

「這就像我們在保險業常說的—風險不會消失，但人可以學會與它共處。小說裡的角色，也在各自的苦難與難處中找到了活下去的方式。」他相信，這本書能給予現代人一種安靜的力量，讓人在無法逃避的現實中，學會接納傷疤、擁抱自己。

詹芳書誠摯地推薦「夜深人靜的小說家」給每一位努力生活的讀者。「無論你是處在職場的高壓中，還是在人生的轉折點，這本書都能給你片刻的寧靜與反思。」

他認為，即使黑夜漫長，哭泣與孤獨難以言說，但這本書會告訴你：別放棄活著的渴望。瘡疤不會消失，但我們能學會與它共處，並在茫茫人海中，找到能擁抱我們的人。「在斷層之中，我們也能找到光」，這是這本書帶給詹芳書的啟示，也是他願意分享給所有讀者的力量。