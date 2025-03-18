我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

2025年聖派翠克節 愛爾蘭綠席捲紐約

王詩婷熱愛運動 為醫院導入AI應用

記者黑中亮／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中光田醫院第四代接班人王詩婷，由父親王乃弘（左）參與規畫，導入AI技術進入醫療管理。(記者黑中亮／攝影)
台中光田醫院第四代接班人王詩婷，由父親王乃弘（左）參與規畫，導入AI技術進入醫療管理。(記者黑中亮／攝影)

台中光田綜合醫院第四代接班人王詩婷熱愛運動，曾挑戰世界六大馬拉松，深知運動醫學的重要，以光田醫院骨科強項為基礎，結合復健科，在新向上院區打造海線唯一的運動醫學中心，並趕上AI潮流，讓這所112年歷史的老牌醫院更有活力。

王詩婷說，光田醫院是全台歷史最悠久的私人醫院，骨科向來是強項，擁有很專業的骨科次專科醫師群，包括骨外傷、手外科與斷肢重接、脊椎外科、運動傷害、小兒骨科及關節重建等，在地方夙負盛名，她又是熱愛運動的馬拉松跑者，所以才會全力推動新院區一定要有運動醫學中心。

王詩婷說，運動跟復健是不能分開的，「純復健沒有運動，體能是沒有辦法進步的，效果是有限的。」因此決定提供復健與運動的結合式治療服務，然後透過專業的骨科運動醫學團隊，去幫助患者盡早恢復健康。

從小在美國接受教育的王詩婷，在父親、總院長王乃弘親自參與規畫下，新院區不僅運動醫學中心導入AI技術應用，AI也進入全院醫療管理，從初步診斷、住院安排或是病歷追蹤，甚至能自動書寫護理紀錄，大幅減少醫師、護理師的工作量。

她說，骨科、復健科結合運動醫學團隊，利用先進的AI偵測，幫助患者可以在10幾分鐘內，快速掃描身體狀況，再幫患者制定最精細的運動計畫，讓民眾了解結合復健其實就是最好的治療。

對於老牌醫院趕上AI潮流，王詩婷說：「AI、ChatGPT應用在智慧醫療，總院長已經是專家了。」

骨科 AI 關節

上一則

兩隻松鼠

延伸閱讀

全球首場人形機器人馬拉松 下月在北京開跑

全球首場人形機器人馬拉松 下月在北京開跑
蘇州馬拉松跑者「集體中學門前小解」網友大罵

蘇州馬拉松跑者「集體中學門前小解」網友大罵
柯文哲恩師 心臟權威朱樹勳87歲過世

柯文哲恩師 心臟權威朱樹勳87歲過世
心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念

心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念

熱門新聞

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00
圖／江長芳

長舌婦

2025-03-16 02:00
江長芳／圖

長舌婦

2025-03-17 02:04

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
朱疋／圖

黃金膝蓋

2025-03-11 02:00

為愛癡狂

2025-03-10 02:00

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費