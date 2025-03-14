施振榮 要比氣長 要做活眼

宏碁創辦人施振榮80歲仍持續投入創業。(施振榮辦公室／提供)

宏碁 集團創辦人施振榮從下圍棋中領悟企業經營心法，他認為，創業家在創業過程會面臨許多挑戰，但企業經營就像下圍棋一樣，首重「氣長」，創業氣夠長才能等待時機到來。此外，企業經營追求永續，就要「做活眼」，並待時機成熟時滾雪球長大。

比氣長 培養核心能力

施振榮2004年底從宏碁退休 ，不過他沒有從社會退休，至今持續善盡個人的社會責任（CSR）。在外界看來，他這21年來的身影比退休前還忙碌，可說是退而不休，不僅退休後至今仍持續創業，可謂是年紀最大的創業家，還在退休後不斷開啟斜槓人生。

施振榮也持續對新創公司提出建議。他之前就以圍棋心法指出，創業時「氣長」很重要。因為創業成功的關鍵是「時機」，只有氣夠長並持續培養自己的核心能力，才能在時機到來時抓住它。

而「氣長」包括二個層面，一是指有形的資金， 二是無形的信心，二者都是企業發展不可或缺的，就像下圍棋時，輸贏之間爭的就是要比對方多一口氣，才能求活。

此外，下圍棋時為了爭取更多的地盤，就要「做活眼」，就是獲利的業務。他建議，企業至少要有二個以上「活眼」，如果只有一個活眼，有可能在發展的過程中被競爭對手圍死。

做活眼 創造多元價值

施振榮提醒，隨著時間的發展、競爭對手的出現及科技的變遷，有時企業原本賴以獲利的活眼也可能會不再能創造價值，所以企業一定要持續不斷地做眼求活，才能生生不息永續經營，這個過程沒有止境。這與西洋棋或象棋拚個你死我活才能分出勝負不同。

「創業過程中，一開始的資金來自投資人，但一段時間後就要靠企業經營有盈餘，再以獲利持續注入資源投入研發、人才培育及市場擴展，如此企業才能成長，也才能提振員工的士氣，對員工的誘因才夠。」

施振榮指出，創業的過程是「從無到有」。「由0到1」的創業階段，從無到有探索新事業，藉由不斷摸索，才能找到對的方向，找到有價值的1。等找到1時，則是「由1到N」的專業階段，透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值。

他並以「滾雪球」來形容創業，他說，首先要找到產業的大趨勢，等到時機成熟時，有適當的水份，就能凝聚成小雪球，之後利用長坡順勢滾大。當時機對時，只要順勢發展就能滾大，就像在風口上的豬也會飛；但當時機不好時，就會面臨阻力。

施振榮去年獲頒「創投之星」終身成就獎，主要成就是1984年，在其主導下，創立台灣第一家創投公司-宏大創投，多年下來，也讓施振榮看了不少新創公司起起伏伏，對新創公司遇到的挑戰有深刻的體悟。

此外，施振榮80歲仍持續投入創業，為掌握典範轉移帶來的契機，全力打造「不造車的車公司」、「不造船的船公司」這種新經營模式，分別創辦庫得科技與保利馬公司，並期盼台灣能成為淨零碳排新典範轉移的開拓者。