邱士楷 管控風險 危機變轉機

和成（中國）有限公司董事長邱士楷表示，企業現在不只要拚品質、拚價格、注意淨零碳排和ESG。(記者林宸誼／攝影)

蘇州台協會長、和成（中國）有限公司董事長邱士楷表示，企業現在不只要拚品質、拚價格、注意淨零碳排和ESG，也要面臨AI衝擊，「例如透過ChatGPT讀取幾張目錄上馬桶照片，就可以取代美工不少流程，如果學得不夠快就會被拋棄，因此管理者和員工都要有危機意識，有計畫提早學會這些新科技與新知識。」

邱士楷指出，蘇州是台商非常集中的地方，而且又聚集了很多製造業，多數台商在中美貿易戰一開始時，就被客戶要求要到海外設廠，「如果不去的話訂單就會減單，但台商其實並未放棄在大陸的生產或營運基地。」

因此邱士楷認為，蘇州台商其實比許多大陸當地民營企業，對蘇州這塊土地更有感情，「台協是台商與當地政府之間的溝通橋樑，我們也很願意跟當地民企互動，一起尋找合作商機。」

謹慎接單 躲過陸房企風暴

和成中國經營範圍，是生產中高檔衛生潔具、金屬、塑膠配件及其他建築裝飾陶瓷器具和廚房用具，客戶主要是大陸建商，然而以往跟大建商合作，被壓價、付款延期是常態，從120天、150天、180天到二年都有。

然而和成不願接付款期太長的訂單，還曾被同業嘲笑「保守」，而邱士楷在2020年之前，就加強對客戶的催款，所幸2020年大陸政府對房企借款定出「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於一倍）之後，又幫和成過濾掉一批客戶，因此當恒大 、碧桂園 等這些大型陸企建商接連爆雷後，包括和成在內的多家台商，反而因此逃過一劫。

邱士楷表示，和成今年邁入成立第93年，其他台商即使不是百年企業，也多半見過幾輪經濟循環，像是1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫、2002年SARS、2007年次貸危機，對風險管控是很有經驗。

邱士楷指出，但陸企卻從來未經歷過經濟放緩，危機一來就倒成一片；相較之下，更早國際化的台商經歷更多、更複雜的經濟循環，也早就練就一身化危機為轉機的本事。

親力親為 參與菲律賓建廠

邱士楷也分享，早期被公司派駐到菲律賓建廠實習，經歷了影響他相當深遠的幾件事，例如1997年亞洲金融風暴時，菲律賓披索兌換美元，一夜之間從25元兌換1美元，跌到50元兌換1美元，在甲米地設廠的和成由於是借美元投資 ，一度讓企業面臨財務危機。

此外在菲律賓參與建廠時，除了從無到有必須親力親為，還遇到施工隊與當地村民起衝突，拿刀捅了村民，第二天村長拿長槍來工地威脅找兇手，「當時真的捏了一把冷汗。」

此外，當時菲律賓廠請來一位很有經驗、蓋過當地五星級酒店的工程師，但這名工程師個性懶散，與公司回報後決定開除這名工程師，「生平第一次開除人，還猶豫了很久，才寫好開除通知書，也找這名工程師面談很多次。」

回想這些心路歷程，邱士楷認為，這些無形的經驗對他來說是無價，「經驗值就是時間乘上痛苦，想要獲取經驗值是需要吃苦，因為在跟同年齡的同事比較，就發現自己眼界更開拓。」