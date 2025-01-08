葉俊宏 經濟環保天秤 嚴謹拿捏

環境部政務次長葉俊宏面對各類型爭議的環評案，認為「一切依照規定來」，凡事遵循現有機制與架構，才可以順利推動議事。(記者黃義書／攝影)

環境部2024年下半年陸續碰到多起環評大案，包括中火新增燃氣機組、洲際液化天然氣 接收站（七接）、協和電廠更新改建案（四接）等，環境部政務次長葉俊宏掌管環評業務，他秉持著嚴謹治軍、遵循法規等態度，在現有的各種架構下，充分拿捏經濟開發與環境保護的天秤。

葉俊宏是標準環工背景的「環保人」，在環保體系逾20年，過去在行政院環境保護署的資歷相當完整，包括水質保護處、廢棄物管理處、綜合計畫處，參與過環評法與水汙法的重大修法，在2019年升任環保署主任秘書。環保署2023年升格為環境部，他完整的歷練也讓他成為部長身邊最好的左右手。

環保專業 傾聽不同聲音

環保署過去為一位常任副署長及一位政務副署長，升格為環境部後，改為二位政務次長、一位常務次長的編制，常務次長由當時的環保署副署長沈志修升任、政務次長由國際環境法專長的政治大學國際經營與貿易學系教授施文真出任，由於另一位政務次長將要主掌環評這項重大業務，因此當時環保署主任秘書葉俊宏即成為呼聲最高的人選。

在召開環評會議時，如何能協調包括政府機關、專家學者、開發單位、人民團體等多方立場，其實是一門艱深的學問，因為要讓每個意見都可以充分表達，不同的聲音都可以在環評會議上好好的被聽見與紀錄，這不僅挑戰會議主持人功力，更考驗對於相關法規的熟悉程度。

環境部長彭啓明去年520上任後，親力親為的高行動力為環境部帶來新氣象，但彭啓明積極對外宣傳碳有價觀念、全力衝刺碳費制度的同時，也將環境部重要的環評審查案多數交付給葉俊宏主責，作為他最好的分身。

親力親為 展現高行動力

與他共事過的同仁透露，葉俊宏在工作上是個「很無趣」的人，因為一切都依照規定來，這也讓他成為主管環評業務的不二人選。面對各類型爭議的環評案，葉俊宏也認為「一切依照規定來」，凡事遵循現有的機制與架構，才可以順利推動議事。

環境部在環評會議上接連「拆彈」，葉俊宏的嚴謹態度在台中電廠二期新建燃氣機組計畫的環評初審小組上展露，為了不要讓會議變成一言堂、或是像過去常被批評的「罵完就通過」，他在會議上要求台電充分回答專家學者與當地團體的各式問題，讓會議的意見聚焦在主題上，有憑有據的依循環評會議架構完成審查，即便在環評大會上遇到挑戰，但仍不慍不火地拿出科學數據向外界釋疑。

葉俊宏雖被同仁評為「低調無趣」，但私下特別喜歡唱歌與打籃球等運動，透過這種正向活動的舒壓，讓他在工作上更可以專注面對高壓工作，但因為特別喜歡打籃球，讓他身上或多或少有些碰撞的舊疾，就如同他嚴謹面對環評的態度，他近年開始專注於養身，積極保持身材，才能繼續進行他最喜歡的運動。