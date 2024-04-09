花蓮縣長徐榛蔚 把永續融入日常 獲評全球最好客城市

花蓮縣長徐榛蔚。(圖／花蓮縣政府提供)

花蓮縣長徐榛蔚施政重視環境永續，本報系經濟日報「2023縣市幸指數大調查」中，花蓮縣在環境項目表現優異為全台第二，純淨的陽光、空氣、水不僅提供給縣內居民優質居住環境，也吸引外來客暫停或久居，國際知名旅遊平台Booking.com就評選花蓮縣為2023年「全球最好客城市」。

永續風潮已吹向觀光 旅遊領域，花蓮縣長徐榛蔚認為「永續是花蓮的日常」，施政致力於讓永續融入日常生活中，且使這片土地可以世世代代延續下去，也因此，花蓮縣政府用心維護生物多樣性，和企業合作將垃圾變成循環能源，推動環境永續的同時，還獲獎連連。

徐榛蔚說，花蓮縣政府執行生態給付等友善環境、保護生態多樣性的措施，對於瀕危物種「狐蝠」及其他物種的保育不遺餘力，獲得「2023TWBA台灣生物多樣性獎」，成為唯一獲獎的縣市政府。

「2023亞太暨台灣永續行動獎」肯定了花蓮縣政府與台泥合作推動DAKA再生資源利用中心將垃圾變循環能源，「TCSA台灣企業永續獎」花蓮更是全台灣獲得最多三項獎項的縣市政府。

花蓮縣府還推動縣內旅宿業陸續取得服務品質相關認證，舉凡國家標章ISQM®國際服務品質制度中的「環境服務構面」，詳細規範住宿、房務、餐飲、電力、設施等等五大環保政策如何發展與執行應用，不僅加速旅宿業落實環保淨零轉型，更可依此發展出專屬各家旅館、民宿 的優質文化與亮點。

徐榛蔚表示，在面對少子女、高齡化和人口外流等社會挑戰時，花蓮如何依據自然環境、人文及產業特色擘畫出一條獨特的永續發展道路，也是縣府思考的方向。

她說，縣府努力提高社會連結度，全境177個村里及208個部落，長照 覆蓋率高達99％是全台第一，花蓮縣共有348個長者社區式照顧資源據點，包含社區長照站（原社照C）54站、社區照顧關懷據點38站、文化健康站103站、賽普站六站、失智社區服務據點33站、醫事C據點六站、伯公照護站19站、福氣健康站41站、綠色照顧站13站、長青大學15站、樂齡中心13站、長者健康促進站兩站以及銀髮健身俱樂部四站，為長者提供外出交流情感的多元學習樂活空間，讓在外地打拚的子女能放下對長者照護的擔憂，這也是花蓮幸福的祕訣。